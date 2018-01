WWE Smackdown 16-1-18 Risultati e Report

: A #SDLive inizia il regno di un GLORIOSO, nuovo US Champion! Per questo e tutti gli highlight dell'ultimo episodio:… - WWE_Ufficiale : A #SDLive inizia il regno di un GLORIOSO, nuovo US Champion! Per questo e tutti gli highlight dell'ultimo episodio:… - SportIllustrato : SKY SPORT - SkySport: In diretta con godzfranchini e mkp17Stasera su #SkySport2 ore 19 ?????Per le vostre domande ??… - AITWOriginal : Rivivi le emozioni dell'ultima puntata di Smackdown con il nostro report dettagliato! - A cura di Jennifer... - LTDanTheVoice : #ShowTime #WWE #laredotx #smackdown @ Laredo Energy Arena - WWE_Ufficiale : Chi vedremo in finale per lo US Title, @XavierWoodsPhD o @JinderMahal? Per tutte le preview del prossimo episodio d… -

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWELive! Ci ritroviamo sempre in Texas, questa volta però nel Laredo Energy Arena di Laredo. Stasera andranno in scena le 2 semifinale per l’US Championship, reso vacante da Dolph Ziggler, con le 2 semifinali: Woods vs Mahal e Roode Vs Rawley, coi finalisti che si affronteranno alla Royal Rumble in un match titolato. Inoltre avremo il 3 Vs 3 tra la Riott Squad e le 3 ragazze del roster, ovvero Becky Linch, Naomi e la campionessa femminile Charlotte Flair. Da monitorare sempre la situazione tra il Commissioner Shane Mcmahon, il GM Daniel Bryan, i 2 amiconi Sami Zayn e Kevin Owens, e il WWE Champion AJ Styles. La serata inizia con l’ingresso del NEW DAY, che entrano con dei pancake! I 3 iniziano a prendere in giro l’avversario di Woods, ovvero Jinder Mahal, e lo stesso Xavier promette che stasera trionferà sul ...