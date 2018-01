Wild Side Basketball puntata n 17 | in studio tanti ospiti | NBA e basket vicentino

Wild Side Basketball in streaming Tv - alle 17 'sintonizzatevi' su VicenzaPiu.tv per puntata n. 17 : in studio tanti ospiti - NBA e basket vicentino : Poco prima delle 17 di oggi, mercoledì 17, puntata numero... 17 per la stagione di Wild Side basket ball nella nuova veste televisiva, dopo anni di web radio, sul canale streaming di VicenzaPiu.tv e su app omonime in ambiente iOs e Android (subito dopo disponibile anche on demand su nostro canale Youtube, su app e su www. VicenzaPiu.tv ) . studio gremito di ospiti : per ...

Il regista Fausto Brizzi ha sospeso tutte le sue attività lavorative e ha ceduto le sue quote della società di produzione cinematografica Wildside : Il regista Fausto Brizzi ha sospeso tutte le sue attività lavorative e, secondo l’Ansa, ha ceduto le sue quote della società di produzione cinematografica Wildside. In un servizio della trasmissione Le Iene andato in onda lo scorso 22 ottobre, alcune attrici come The post Il regista Fausto Brizzi ha sospeso tutte le sue attività lavorative e ha ceduto le sue quote della società di produzione cinematografica Wildside appeared first on Il ...