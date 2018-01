Whatsapp | in arrivo importanti modifiche | ecco quali

Whatsapp : in arrivo i primi stickers da Facebook - e un sistema antispam : WhatsApp , l'applicazione di messaggistica più diffusa al mondo, ha ricominciato a macinare migliorie a tappe forzate: nelle scorse ore, infatti, nel mentre implementava il supporto agli adesivi , lo staff di Jan Koum ha anche iniziato a studiare un nuovo ...

Whatsapp : nuova rivoluzionaria versione in arrivo - ecco tutte le novità : Buone nuove per i milioni di utenti che quotidianamente usano Whatsapp, l'applicazione di messaggistica istantanea più diffusa al mondo. Dopo l'impopolare decisione di dismettere il supporto per alcuni modelli di cellulare, è stato oggi comunicato che una nuova versione, completamente diversa da quella a cui siamo abituati, sia in fase avanzata di progettazione. Sembra che si tratti di un update rivoluzionario che stupirà i suoi utilizzatori. ...

Whatsapp si aggiorna su Windows Phone e Windows 10 Mobile - in arrivo gli sticker : Oggi WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la loro app beta disponibile per Windows Phone e Windows 10 Mobile, portando la versione alla numero 2.18.2. Questo aggiornamento non ha modifiche visibili ma i colleghi e leaker di WABetaInfo sono riusciti a trovare una funzionalità nascosta molto interessante. sticker Oltre alle emoji e alle GIF, il team di Mark Zuckerberg sta lavorando per introdurre nel menu delle singole chat anche ...

Rapidissimi i lavori per Whatsapp : aggiornamento in arrivo per le chiamate - occhio ai requisiti : Sarà senza ombra di dubbio un 2018 ricco di novità per coloro che sono soliti utilizzare un'app popolarissima come Whatsapp a bordo del proprio iPhone o device Android. Dopo aver condiviso con voi il punto della situazione per quanto concerne la questione emoticons pochi giorni fa, oggi tocca di nuovo concentrarsi su quelli che saranno i prossimi risvolti legati ad un aggiornamento corposo della stessa applicazione, almeno stando a quanto ...

In arrivo le storie per Whatsapp su Instagram : attenzione ai prossimi aggiornamenti : Il 2018 potrebbe rivelarsi un anno ricco di novità per coloro che seguono sempre con attenzione le storie per Whatsapp, soprattutto in riferimento all'utenza che, contestualmente, utilizza anche una piattaforma come Instagram tanto amata dal pubblico italiano. In particolare, pare che tra i prossimi aggiornamenti possa venirsi a creare una sorta di ponte tra le due app, dando vita ad un momento storico in questo specifico contesto. Già il ...

Whatsapp - restrizioni sui gruppi e nuova funzionalità in arrivo : ecco quale : I sistemi di messaggistica istantanea sono diventati uno dei mezzi di comunicazione preferiti dagli utenti smartphone, a tal punto che oramai le offerte sulle tariffe riguardanti le ricaricabili sono spesso riferite ai giga ed eventualmente alle chiamate. Oramai l'utilizzo di internet sugli smartphone è diventato di importanza notevole per molti, non solo per i più giovani: il motivo risiede sopratutto nell'utilizzo continuo dei social network, ...

Whatsapp - in arrivo una super novità per il 2018. Ecco quale Video : Il 2018 sara' un anno importante per il settore della tecnologia: dal punto di vista dei dispositivi mobili, protagonisti indiscussi saranno #samsung, Huawei ed Apple rispettivamente con il lancio sul mercato del Galaxy S9, P11 e tre nuovi iPhone, mentre interessanti novita' dovrebbero riguardare anche i sistemi di messaggistica istantanea [Video]. A proposito di questi, uno dei più scaricati è proprio #Whatsapp, che dovrebbe promuovere nuove ...

Whatsapp - nuove funzionalità in arrivo? Ecco quali : E'uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati dagli utenti di smartphone, in continua evoluzione grazie al notevole lavoro degli sviluppatori. Parliamo ovviamente di Whatsapp, che insieme a Telegram e Messenger di Facebook è uno dei mezzi di comunicazione preferiti dagli utenti. Gran parte di loro infatti oramai preferisce alle classiche telefonate o agli sms i "nuovi" messaggii vocali o le video chiamate, alcune delle funzioni ...

Whatsapp - in arrivo due interessanti novità. Ecco quali Video : Se dovessimo parlare di sistemi di messaggistica istantanea, probabilmente uno dei più noti [Video] e più utilizzati dagli utenti di #Smartphone è #Whatsapp. Quest'ultimo infatti, insieme a Telegram e a Messenger di facebook, è una delle app più scaricate dagli utenti. Merito di funzionalita' che oramai sono utilizzate come principali forme di comunicazione: se prima le telefonate e gli sms erano il mezzo preferito, attualmente i messaggi vocali ...

Whatsapp : importanti novità in arrivo (oltre alle chiamate di gruppo) Video : Delle ultimissime novita' sembrano sopraggiungere dalla famosissima azienda statunitense che ormai da qualche anno ha preso possesso della App di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Vi sono quattro nuovi aggiornamenti, ancora in fase di sperimentazione, che quanto prima saranno resi disponibili agli utilizzatori dell'applicazione in questione. Aggiornamenti riservati, per il momento, ad una cerchia di utenti scelti che usufruiranno ...

Whatsapp : bella novità in arrivo con il nuovo aggiornamento Video : #WhatsApp è sempre in continua evoluzione. La piattaforma è spesso oggetto di modifiche e sorprendenti novita' da parte dell'azienda. Gli utenti amano tale app perchè permette a tutti di scambiare messaggi, foto e tanto altro ancora senza pagare nessun costo. Nel corso del tempo sono stati tanti i concorrenti dell'azienda [Video]che non sono però riuscite a tenere il passo con WhatsApp. Sono milioni i consumatori che hanno scaricato nei loro ...

Whatsapp - cambiano i messaggi vocali : novità in arrivo - di cosa si tratta? : WhatsApp, novità per i messaggi vocali: ecco cosa cambia Foto Altervista WhatsApp, cambiano i messaggi vocali: novità in arrivo, di cosa si tratta? novità in vista per gli utenti di WhatsApp , ...

Whatsapp : novità in arrivo e limitazioni per i messaggi vocali - ecco cosa sta succedendo : WhatsApp ha deciso di introdurre una novità per quanto riguarda i messaggi vocali. Chi usa l’App di messaggistica sa bene che per registrare un messaggio vocale è necessario schiacciare l’apposita icona verde con raffigurato il microfono bianco, mentre si parla e poi inviare la nota audio una volta lasciato il “tasto”. La funzionalità è semplice ma il suo utilizzo sembra essere scomodo , specie se la nota audio si ...

Whatsapp cambia rotta : novità in arrivo su Android e iOS : #WhatsApp, anche oggi, rimane l’applicazioni di messaggistica istantanea [VIDEO] più diffusa al mondo, su smartphone #Android ed iPhone di Apple. L’enorme crescita del bacino d’utenza del servizio ha fatto in modo che la sua presenza sui dispositivi mobili divenisse un vero e proprio dato di fatto. Piuttosto difficile, oggi come oggi, individuare qualcuno che non utilizzi WhatsApp con lo scopo di contattare amici e parenti. Negli anni, ...