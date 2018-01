Whatsapp : ecco come finirà lo stress da chat di gruppo : I gruppi su Whatsapp sono qualcosa di veramente bello, in quanto permettono non solo di condividere informazioni con decine di persone attraverso pochi click, ma di partecipare a discussioni, a volte estremamente serie e stimolanti ma anche leggere e divertenti. Purtroppo, però, proprio questa loro caratteristica le rende nello stesso tempo estremamente stressanti per la quantità di tempo e attenzione che a volte richiedono e che, purtroppo, non ...

Whatsapp Business è disponibile in Italia - ecco come funziona : WhatsApp Business è arrivato in Italia su Android: scopriamo insieme cos'è, come funziona e quali sono le differenze rispetto alla versione normale dell'app. L'articolo WhatsApp Business è disponibile in Italia, ecco come funziona è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Whatsapp : in arrivo importanti modifiche - ecco quali : Anno nuovo, applicazione nuova. Whatsapp è sul punto di implementare alcune funzionalità che renderanno felici gli utenti dell'app di messaggistica più famosa al mondo, soprattutto dopo le lamentele da parte di numerosi consumatori per quella che è una pratica destinata a sparire nel breve. Intanto, il 2018 non ha ancora registrato, per fortuna, gli improvvisi e duraturi down a cui l'app di messaggistica ci aveva abituato in tutto il 2017. ...

Recuperare i messaggi eliminati su Whatsapp : ecco come Video : L'ultimo aggiornamento sull'applicazione di messaggistica [Video] per eccellenza, ovvero #Whatsapp, permette di eliminare definitivamente i messaggi inviati per errore a tutti coloro che partecipano alla chat. Dunque, non solo non lo vedremo noi, ma nemmeno i nostri amici. Tuttavia, è ancora presto per cantare vittoria. Infatti, in risposta a tale aggiornamento, arriva una nuova app scaricabile gratuitamente dallo Store del proprio smartphone ...

Whatsapp : ecco i pro e i contro dei nuovi aggiornamenti : WhatsApp continua a stupire i suoi utenti. Durante lo scorso anno la piattaforma ha presentato diversi aggiornamenti con cui sono stati migliorati alcuni aspetti dell'app e sono state introdotte nuove funzionalità. Una funzione importante riguarda ad esempio la possibilità di eliminare i messaggi inviati entro sette minuti, come anche l'introduzione dell'opzione che ci permette di registrare i messaggi vocali senza tenere premuto il tasto che ...

Whatsapp : ecco il metodo per scoprire chi visualizza il vostro profilo : WhatsApp è ormai diventato una sorta di social network dato che dapprima l'app era utilizzata soltanto a scopo messaggistico, mentre adesso permette anche di visualizzare le storie come su Instagram o Facebook. Anno dopo anno la piattaforma continua ad aggiornarsi ed a essere sempre più innovativa. Le novità piacciono molto agli utenti, che sono ormai diventati milioni in tutto il mondo. L'applicazione ha infatti sostituito in maniera completa i ...

Whatsapp : video e note audio supereranno i messaggi scritti. Ecco perché Video : I sistemi di messaggistica istantanea sono oramai diventati uno dei mezzi di comunicazione preferiti dagli utenti #Smartphone: lo dimostra il fatto che la maggior parte dei clienti dell'aziende di telefonia mobile ricercano sempre offerte riguardanti giga in promozione, questo significa che utilizzano i dispositivi per navigare su internet, in particolar modo per i social network e appunto, per i sistemi di messaggistica istantanea. Le funzioni ...

Whatsapp : nuova rivoluzionaria versione in arrivo - ecco tutte le novità : Buone nuove per i milioni di utenti che quotidianamente usano Whatsapp, l'applicazione di messaggistica istantanea più diffusa al mondo. Dopo l'impopolare decisione di dismettere il supporto per alcuni modelli di cellulare, è stato oggi comunicato che una nuova versione, completamente diversa da quella a cui siamo abituati, sia in fase avanzata di progettazione. Sembra che si tratti di un update rivoluzionario che stupirà i suoi utilizzatori. ...

Whatsapp : rischio hacker per i gruppi : ecco perché Video : L'importanza notevole che ha riguardato negli ultimi tempi i sistemi di messaggistica istantanea è davvero evidente: sono infatti diventati uno dei mezzi di comunicazione preferiti dagli utenti #Smartphone, grazie a funzioni come le chiamate, le Video chiamate o i messaggi vocali. L'evoluzione tecnologia che [Video]sta riguardando il mondo degli smartphone sta inevitabilmente spingendo gli sviluppatori di tali sistemi di messaggistica ad ...

Whatsapp : gruppi in pericolo - eccone il perché : WhastApp da molto tempo si è guadagnata la stima dei suoi utenti. Anno dopo anno infatti, gli iscritti sulla piattaforma sono di volta in volta aumentati, fino a raggiungere il picco quando l'applicazione è stata resa completamente gratuita dopo l'acquisizione da parte del fondatore di Facebook Mark Zuckerberg. Tra i tanti vantaggi dell'app, abbiamo la possibilità di scambiare foto e video con amici e parenti o di inviare la nostra posizione per ...

Whatsapp - ecco perché video e audio superano i messaggi scritti : WhatsApp si prepara al lancio delle note video. La nuova funzione permetterà di registrare brevi filmati e di inviarli in chat. Secondo il Wall Street Journal i prossimi utenti digitali saranno persone tra le meno istruite al mondo, che andranno online per la prima volta grazie agli smartphone di fascia bassa e ad app intuitive che consentiranno di navigare nonostante la scarsa alfabetizzazione...

Whatsapp : messaggi eliminati - ecco come recuperarli Video : Se dovessimo fare uno studio di mercato riguardante le applicazioni più scaricate dagli utenti #Smartphone, sicuramente le più presenti negli schermi dei dispositivi sono quelle riguardanti i sistemi di messaggistica istantanea. Da #WhatsApp a #Telegram, fino ad arrivare a Messenger di Facebook, la maggior parte degli utenti oramai utilizza come mezzo di comunicazione proprio i sistemi di messaggistica istantanea, per l'immediatezza nel ...