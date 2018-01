WhatsApp Business disponibile ufficialmente | Download e funzionalità

WhatsApp Business è disponibile in Italia - ecco come funziona : WhatsApp Business è arrivato in Italia su Android: scopriamo insieme cos'è, come funziona e quali sono le differenze rispetto alla versione normale dell'app. L'articolo WhatsApp Business è disponibile in Italia, ecco come funziona è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

WhatsApp Business - il servizio si utilizzerà anche con un numero di rete fissa Video : La rete è ormai scatenata alla ricerca di nuove informazioni su quella che potrebbe essere l’App di messaggistica più innovativa e diffusa al mondo dopo #WhatsApp, ovvero WhatsApp Business, la versione per aziendale del servizio per comunicare più diffuso al mondo. Al momento quelle che si rincorrono sono soprattutto le indiscrezioni e l’attesa cresce di giorno in giorno, ma è sufficiente aprire il #play store per trovare la pagina dedicata a ...

WhatsApp Business ormai ci siamo quasi : Presto avremo a disposizione la versione WhatsApp Business che introduce parecchie novità come la risposta rapida, il supporto per la linea fissa, le etichette e molto altro. In lavorazione ormai da un anno è imminente l’uscita di questa versione Business della popolare App di messaggistica di proprietà di Facebook. ormai superata da programmi come Telegram, la versione Business si propone di colmare il gap con questa e altre applicazioni in ...

Due nuove funzioni arrivano in WhatsApp e WhatsApp Business : Faceobook sa che chi si ferma è perduto, soprattutto in questo settore, e così è sempre al lavoro per portare nuove funzionalità all'interno delle sue applicazioni, soprattutto in WhatsApp e WhatsApp Business. L'articolo Due nuove funzioni arrivano in WhatsApp e WhatsApp Business è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Sorpresa WhatsApp con Netflix nel 2018 : scenario account business anche in Italia? : Non sono solo gli aggiornamenti che fanno grande WhatsApp, ma anche le collaborazioni importanti che il servizio di messaggistica istantanea è pronto ad intrattenere in relazione agli account business, destinati a compiere un salto rilevante già nel corso del 2018. I primi passi, in realtà, li si sta muovendo da subito, vista la partnership imbastita da WhatsApp con Netflix. Il colosso di distribuzione in streaming di 'entertainment content' ...