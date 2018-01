: #BreakingNews Voto,Mattarella:nessuno si chiami fuori - CybFeed : #BreakingNews Voto,Mattarella:nessuno si chiami fuori - webnauta5_9 : RT @Agenzia_Ansa: #Mattarella, monito sul voto: 'Nessuno si chiami fuori' - NotizieIN : Voto,Mattarella:nessuno si chiami fuori - GalleriaFutura : RT @sherlock5stelle: Mattarella, monito sul voto: 'Nessuno si chiami fuori': 'Meno partecipazione indebolisce la democrazia. La Costituzion… - thexeon : Mattarella, monito sul voto: 'Nessuno si chiami fuori' -

deve chiamarsio limitarsi a guardare".Lo afferma il presidentein una intervista a Famiglia Cristiana sui rischi dell'astensionismo alle elezioni. "La responsabilità verso la nostra comunità nazionale-continua-ricade in misura prevalente su chi ha chiesto e ottenuto di assumere compiti istituzionali, ma si pone anche su ciascuno di noi cittadini,chiamati a far la nostra parte per il bene comune"."Una forte diminuzione"di partecipazione,spiega,è sintomo di indebolimento della democrazia.(Di mercoledì 17 gennaio 2018)