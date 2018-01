Volley | Volley Scuola | boom di iscrizioni per la 25a edizione

La pallavolo alle Olimpiadi Invernali? La proposta snow Volley è nell’aria! A caccia di uno storico primato : La pallavolo potrebbe essere presente anche alle Olimpiadi Invernali! La proposta da parte della FIVB sembra ormai essere imminente e il sogno è quello di vedere un torneo di snow volley ai Giochi di Pechino 2022, quantomeno in maniera dimostrativa per poi sognare una presenza ufficiale nella competizione a cinque cerchi prevista per il 2016 (con l’Italia interessata alla candidatura, ma ne sapremo di più dopo le elezioni del 4 marzo). Lo ...

Borghesiana Volley : inizio anno difficile : Roma – Non è stato un avvio di stagione scintillante per le due prime squadre della Polisportiva Borghesiana volley. Sia il gruppo maschile di coach... L'articolo Borghesiana volley: inizio anno difficile su Roma Daily News.

Volley Femminile - Colpaccio Firenze! Laura Dijkema è una Bisontina! : Domani Il Bisonte Firenze affronterà la Savino del Bene Scandicci nel derby fiorentino in diretta alle 20.30 su Rai Sport HD e difficilmente vedremo impegnate le due nuove arrivate. Il probabile ...

Volley - Champions League 2018 : Civitanova-Fenerbahce Istanbul. Data - programma - orario - tv e streaming : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky) e in diretta streaming su laola.tv (oltre che su Sky Go). MERCOLEDI' 17 GENNAIO: 20.30 Cucine Lube ...

Volley - Champions League 2018 : Civitanova-Fenerbahce Istanbul. Data - programma - orario - tv e streaming : Oggi mercoledì 17 gennaio si giocherà Civitanova-Fenerbahce Istanbul, match valido per la terza giornata della Champions League 2018 di Volley maschile. Siamo a metà della fase a gironi, la Lube cerca una vittoria fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale: sconfiggendo l’ostica formazione turca, i Campioni d’Italia farebbero un passo importante verso la fase a eliminazione ...

Volley : Champions League - Perugia batte il Roeselare in volata : IL TABELLINO- KNACK Roeselare - SIR COLUSSI SICOMA Perugia 2-3 (25-21, 25-27, 15-25, 25-21, 12-15) KNACK Roeselare: Trinidad 1, Kindt 6, Coolman 13, Tuerlinckx 21, Verhanneman 16, Van de velde 12, ...

Volley : A2 Femminile - a Marsala il tie break sorride al Club Italia : IL TABELLINO- SIGEL Marsala - Club Italia CRAI 2-3 (25-22 20-25 25-21 12-25 12-15) SIGEL Marsala: Rossini 13, Facchinetti 8, Agostinetto 4, Merteki 19, Furlan 3, Ventura Ferreira 10, Marinelli (L), ...

Volley - Champions League 2018 – Perugia soffre a Roeselare ma sbanca al tie-break : show di Atanasijevic - ottavi di finale più vicini : Perugia ha sudato più del previsto alla Schiervelde Hall, ha sofferto più del dovuto, ma alla fine è riuscita a sconfiggere il Knack Roeselare per 3-2 (21-25; 27-25; 25-15; 21-25; 15-12) nella terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018 di Volley maschile. I Block Devils hanno stentato contro l’ostica formazione belga ma infilano il terzo successo consecutivo nella massima competizione continentale e compiono così un ...

Volley : A1 Femminile - Laura Dijkema nuova regista di Firenze : Firenze- Colpo grosso per Il Bisonte Firenze che, dopo l'acquisto di Chiaka Ogbogu , ha ufficializzato oggi l'ingaggio della palleggiatrice olandese Laura Dijkema che l'anno scorso ha vinto lo ...

Volley - Champions League 2018 – Civitanova sfida il Fenerbahce - a caccia di punti cruciali per la qualificazione : Civitanova torna subito in campo dopo aver vinto il big match con Trento in SuperLega e affronterà il Fenerbahce Istanbul nella terza giornata della Champions League 2018 di Volley maschile. I Campioni d’Italia apriranno le porte dell’Eurosuole Forum per affrontare l’ostica formazione turca ancora a secco di successi dopo le prime due uscite e sconfitta da Perugia poco prima di Natale. Mercoledì 17 gennaio (ore 20.30) la Lube ...

Volley femminile - Serie A1 – 15^ giornata : Conegliano-Novara - nuova sfida a distanza. Derby per Scandicci e Monza : Turno infrasettimanale per la Serie A1 di Volley femminile che mercoledì 17 gennaio scenderà in campo per la 15^ giornata, la quarta del girone di ritorno. Prosegue la battaglia a distanza tra Conegliano e Novara che se la dovranno vedere contro le squadre che occupano il fondo della classifica. Le Pantere saranno impegnate sul campo di Legnano che dopo aver cambiato allenatore e aver perso Camilla Mingardi sembra essere in caduta libera: le ...

Volley femminile - Serie A1 – 15^ giornata : Conegliano-Novara - nuova sfida a distanza. Derby Scandicci e Monza : Turno infrasettimanale per la Serie A1 di Volley femminile che mercoledì 17 gennaio scenderà in campo per la 15^ giornata, la quarta del girone di ritorno. Prosegue la battaglia a distanza tra Conegliano e Novara che se la dovranno vedere contro le squadre che occupano il fondo della classifica. Le Pantere saranno impegnate sul campo di Legnano che dopo aver cambiato allenatore e aver perso Camilla Mingardi sembra essere in caduta libera: le ...

Volley : A1 Femminile - Imoco a Legnano - Novara attesa da Filottrano : ... ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD) Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze (Santi-Vagni) LA CLASSIFICA- Imoco Volley Conegliano 38; Igor Gorgonzola Novara 35; Savino Del Bene Scandicci 30; ...

Volley : A1 Femminile - Firenze ingaggia Chiaka Ogbogu : Firenze - Proviene ancora dagli Stati Uniti il rinforzo che serviva per completare il reparto delle centrali de Il Bisonte Firenze dopo l'infortunio della connazionale Hannah Tapp: alla corte di ...