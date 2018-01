VIDEO – Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 : riviviamo il programma corto di James-Ciprèss : La coppia francese formata da Vanessa James e Morgan Cipres si trova attualmente in testa alla classifica dopo lo short program dei Campionati Europei di Pattinaggio artistico, quest’anno di scena sul ghiaccio della Megasport Arena di Mosca. La coppia allenata da John Zimmerman e Jeremy Barrett è stata protagonista di un primo segmento di gara pattinato senza alcun tipo di incertezze sulle note di “Make it rain” di Ed Sheeran: dopo aver ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 : riviviamo il programma corto di Javier Fernández : Il programma corto maschile ha aperto ufficialmente i Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018. Sul ghiaccio di Mosca, il campione in carica, lo spagnolo Javier Fernández López, ha subito messo un’ipoteca sul suo sesto titolo continentale consecutivo, impresa che, se confermata nel free skating di venerdì, sarebbe seconda solamente al filotto di otto vittorie fatte segnare dall’austriaco Karl Schäfer dal 1929 al 1936. Il madrileno, ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 : riviviamo il programma corto da primato personale di Matteo Rizzo : Il programma corto maschile ha aperto ufficialmente i Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018. Al sesto posto della classifica del primo segmento di gara troviamo un eccellente Matteo Rizzo. Il fresco campione nazionale ha dimostrato di saper reggere la pressione del grande appuntamento più di altri, realizzando un programma senza errori e meritandosi un nuovo record personale di 78.26 punti, con 41.87 di technical elements e 36.39 di ...

VIDEO – Pattinaggio di figura - Campionati Canadesi 2018 : riviviamo i programmi di Tessa Virtue e Scott Moir : Il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver (Columbia Britannica) ha ospitato in questi giorni i Campionati Canadesi di Pattinaggio di figura 2018. La principale attrazione della rassegna nazionale era rappresentata dai campioni mondiali in carica della danza, Tessa Virtue e Scott Moir, che senza troppi problemi sono andati a conquistare il loro ottavo titolo. I medagliati d’oro di Vancouver 2010 sono riusciti ad ottenere i migliori ...

VIDEO – Pattinaggio di figura - Campionati USA 2018 : riviviamo i programmi di Nathan Chen : La città californiana di San José ha ospitato nel fine settimana i Campionati Statunitensi di Pattinaggio di figura 2018, validi anche come Trials in vista della partecipazione ai Giochi Olimpici di Pyeongchang. Attesissimo alla vigilia, Nathan Chen non ha tradito le aspettative, imponendosi con un totale di 315.23 punti dopo aver dominato entrambi i segmenti di gara. Il pattinatore dello Utah ha realizzato cinque quadrupli nel free skating, ...

VIDEO Pattinaggio - Ryom e Kim : saranno ambasciatori di pace alle Olimpiadi Invernali? La Corea del Nord verso PyeongChang 2018 : Ryom Tae-ok e Kim Ju-sik potrebbero essere gli ambasciatori di pace tra Corea del Nord e Corea del Sud. Il dittatore Kim Jong-un ha clamorosamente aperto alla possibilità di far partecipare una delegazione alle Olimpiadi Invernali 2018 che si disputeranno a PyeongChang, a sud del 38° parallelo e dunque in territorio di una Nazione considerata nemica. Sarebbe un fatto davvero storico e un piccolo passo in avanti verso una difficile possibilità di ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Campionati Giapponesi 2018 : riviviamo i programmi di Shoma Uno : Tokyo ha ospitato nel fine settimana i Campionati Giapponesi di Pattinaggio di figura 2018. Nonostante l’assenza del campione olimpico e mondiale in carica Yuzuru Hanyu, la prova maschile era particolarmente attesa per la presenza dell’altra stella nipponica Shoma Uno. Una settimana dopo aver compiuto vent’anni, il pattinatore di Nagoya si è offerto come regalo il secondo titolo nazionale consecutivo, dominando sia il programma ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Campionati Russi 2018 : riviviamo i programmi di Alina Zagitova : La patinoire del Yubileyny Sports Palace di San Pietroburgo ha ospitato nello scorso fine settimana i Campionati Nazionali Russi 2018 di Pattinaggio di figura. La gara più attesa era stata senza dubbio quella dell’individuale femminile, che ha visto la vittoria della giovanissima Alina Zagitova, classe 2002. Ancora non perfettamente a suo agio nel primo segmento di gara, la talentuosa pattinatrice ha sfoderato ancora una volta un free program di ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Campionati Italiani Milano 2018 : riviviamo i programmi di Carolina Kostner : L’Agorà di Milano ha ospitato dal 13 al 16 dicembre i Campionati Italiani di Pattinaggio di figura 2018, prova nella quale abbiamo visto all’opera tutti i migliori interpreti nazionali delle categorie senior e junior. Nella gara femminile, Carolina Kostner non ha trovato rivali, andando a conquistare il suo nono titolo nazionale con un totale di 222.34 punti. Andiamo a rivedere i programmi della pattinatrice altoatesina. SHORT PROGRAM FREE ...

VIDEO Pattinaggio di figura - Campionati Italiani Milano 2018 : riviviamo i programmi di Anna Cappellini e Luca Lanotte : L’Agorà di Milano ha ospitato dal 13 al 16 dicembre i Campionati Italiani di Pattinaggio di figura 2018, prova nella quale abbiamo visto all’opera tutti i migliori interpreti nazionali delle categorie senior e junior. Nella gara della danza, Anna Cappellini e Luca Lanotte hanno conquistato il loro settimo titolo consecutivo, con un totale di 200.86 punti. Andiamo a rivedere i programmi della coppia campione d’Italia. SHORT DANCE FREE ...

VIDEO Pattinaggio di figura - Campionati Italiani Milano 2018 : riviviamo i programmi di Matteo Rizzo : L’Agorà di Milano ha ospitato dal 13 al 16 dicembre i Campionati Italiani di Pattinaggio di figura 2018, prova nella quale abbiamo visto all’opera tutti i migliori interpreti nazionali delle categorie senior e junior. Nella gara degli uomini, il diciannovenne Matteo Rizzo ha conquistato il suo primo titolo italiano da senior, chiudendo con un totale di 243.20 punti. Rivediamo i programmi che l’hanno portato a salire sul gradino ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Golden Spin Zagabria 2017 : il programma libero di Daniel Grassl con il quadruplo lutz : Daniel Grassl è stato uno dei protagonisti del Golden Spin di Zagabria 2017, competizione ospitata nel fine settimana dalla capitale croata. Decimo nella classifica finale, il quindicenne altoatesino ha migliorato il proprio personal best oltrepassando la soglia dei 200 punti (207.12), ma soprattutto diventando l’atleta più giovane della storia della disciplina ad avere eseguito un quadruplo lutz completo (primo elemento presentato nel free ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Finale Grand Prix 2017 : l’esibizione di Anna Cappellini e Luca Lanotte nel Gala : Conclusesi le competizioni sul ghiaccio della città giapponese di Nagoya, che ha organizzato quest’anno Finali del Grand Prix di Pattinaggio di figura 2017-2018, la giornata di domenica è stata dedicata all’Exhibition Gala, con protagonisti i migliori atleti di ciascuna specialità. Tra i protagonisti dell’esibizione conclusiva, erano presenti anche i danzatori azzurri Anna Cappellini e Luca Lanotte: vediamo in questo VIDEO il ...

VIDEO – Pattinaggio artistico - Finale Grand Prix 2017 : Carolina Kostner incanta ancora nel Gala : Conclusesi le competizioni sul ghiaccio della città giapponese di Nagoya, che ha organizzato quest’anno Finali del Grand Prix di Pattinaggio di figura 2017-2018, la giornata di domenica è stata dedicata all’Exhibition Gala, con protagonisti i migliori atleti di ciascuna specialità. Tra i protagonisti dell’esibizione conclusiva, era presente anche l’azzurra Carolina Kostner, quarta nella gara femminile. Di seguito il VIDEO ...