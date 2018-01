Veronica Lario fa ricorso in Cassazione per riavere il maxi-assegno post divorzio da

Berlusconi - Veronica Lario in Cassazione per il mantenimento : ... entro il termine previsto dei 60 giorni La Corte d'Appello di Milano aveva deciso di applicare al caso Berlusconi-Lario il precedente dell'ex ministro dell'Economia Vittorio Grilli, che l'anno ...

Divorzio Berlusconi-Lario - Veronica ricorre in Cassazione contro l'azzeramento dell'assegno di mantenimento : L'ex moglie del cavaliere contro la sentenza della corte d'Appello di Milano che stabiliva la restituzione di 45 milioni di euro

Veronica Lario fa ricorso in Cassazione per riavere il maxi-assegno dal Cav : Nuovo capitolo nella battaglia giudiziaria tra Silvio Berlusconi e l'ex moglie Veronica Lario. Secondo quanto scrive il Sole 24 Radiocor, la Lario ha notificato alla Corte di Cassazione il ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Milano, che aveva azzerato il suo assegno di mantenimento post divorzio e l'aveva obbligata a restituire al Cavaliere una somma attorno a 45 milioni di euro.Subito dopo la sentenza, che risale al 16 novembre ...

L'appello di Gene Gnocchi : "Aiutiamo Veronica Lario a restituire i soldi a Berlusconi" : Nel corso del suo consueto intevento a Di Martedì, in onda su La7, Gene Gnocchi ha voluto lanciare un appello 'ad personam' per Veronica Lario, la ex moglie di Silvio Berlusconi. Il comico ha ...

Dal caso Grilli a Veronica Lario - i sei mesi che hanno cambiato il divorzio : Da maggio 2017 il matrimonio non è più una sistemazione economica definitiva. E vale anche per Veronica Lario. Un tempo l'amore finiva, le coppie scoppiavano, ma l'articolo 5 della legge sul divorzio e le sentenze che ci sono state fino a maggio 2017 garantivano comunque alla moglie il mantenimento del tenore di vita goduto durante la convivenza. Un fastidio per i miliardari, una rovina per modesti impiegati ...

Divorzio - niente più assegno per Veronica Lario da Berlusconi : Anche nella causa di Divorzio tra Veronica Lario e Silvio Berlusconi il parametro per l’assegno di Divorzio non sarà più il tenore di vita in costanza di matrimonio, ma l’autosufficienza economica, come stabilito alcuni mesi fa dalla Corte di cassazione. I giudici della Corte d’Appello di Milano hanno stabilito che Berlusconi non dovrà più versare l’assegno mensile all’ex moglie perchè la condizione attuale di ...

Berlusconi non dovrà più versare l’assegno di 1 - 4 milioni di euro a Veronica Lario : Silvio Berlusconi vince la lunga battaglia legale con l’ex moglie Veronica Lario, che si è vista azzerare l’assegno mensile da 1,4 milioni di euro stabilito dalla sentenza di primo grado della causa di divorzio. I giudici della Corte d’Appello di Milano, accogliendo il ricorso della difesa dell’ex Cavaliere, hanno applicato quanto stabilito nella r...