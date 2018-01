Vento forte | strage di alberi a Roma | ferito un uomo

Cadono alberi per il Vento forte : un morto a Vicenza. Attimi di paura a Roma : un ferito. Il maltempo manda i treni in tilt : Un anziano di 60 anni residente a a Lusiana, uno dei comuni dell'Altopiano di Asiago (Vicenza), è morto dopo essere stato travolto da un tronco di grosso fusto, che l'ha colpito in...

Maltempo - forte Vento a Palermo : tre ore di stop ai treni : E’ ripresa alle 14.35 la regolare circolazione dei treni sulla linea Palermo-Notarbartolo-Giachery, sospesa alle 11.40 per i danni causati alla linea di alimentazione elettrica da una lamiera trasportata sui cavi dal forte vento. Durante la sospensione del servizio, necessaria per consentire alle squadre tecniche di Rete ferroviaria italiana di rimuovere l’ostacolo e ripristinare il funzionamento dell’infrastruttura, i ...

Vento forte : albero cade a Roma - donna ferita in via Manlio Gelsomini : Una donna è rimasta lievemente ferita dal crollo di un albero, in via Manlio Gelsomini, a Roma. L’albero, cadendo, ha danneggiato cinque auto parcheggiate. La donna, che stava per entrare nella sua vettura, è stata medicata sul posto, dove sono intervenuti gli agenti della municipale per la gestione della viabilità. L'articolo Vento forte: albero cade a Roma, donna ferita in via Manlio Gelsomini sembra essere il primo su Meteo Web.

Vento forte : stop di due ore sulla linea ferroviaria Tirrenica tra Rosignano e Campiglia : Circolazione sospesa per due ore questa mattina sulla linea ferroviaria Tirrenica tra Rosignano e Campiglia a causa del forte Vento. Le raffiche hanno fatto trasportato diversi materiali sulla linea di alimentazione elettrica tra Bolgheri e San Vincenzo danneggiandola. I disagi hanno coinvolto tre treni della lunga percorrenza e quattro regionali, che hanno accumulato ritardi fra 40 e 140 minuti. Nove treni regionali sono stati invece cancellati ...

Roma - cadono alberi per il Vento forte : attimi di paura a Prati : un ferito. Il maltempo manda i treni in tilt Foto : Strage di alberi a Roma, e un tronco finito su un'auto ha ferito un uomo. Gli ultimi casi sono avvenuti nella giornata di oggi nel quartiere Aventino, ad Acilia dove il conducente di un'auto...

Vento forte in Valle d’Aosta : chiusi molti impianti sciistici : molti impianti sciistici sono chiusi in Valle d’Aosta a causa del Vento forte in quota: nel Monterosa Ski, il comprensorio principale è chiuso dalle 10, mentre sono aperte alcune piste in altre località, come Antagnod e Brusson. impianti chiusi anche a Cervinia e Valtournenche. A Courmayeur si scia soltanto a Dolonne e Chiecco. Chiuso ai mezzi pesanti il versante svizzero del traforo del Gran San Bernardo. L'articolo Vento forte in Valle ...

Maltempo - disagi per il forte Vento : 11.31 Un forte vento attraversa la Penisola, creando disagi in molte regioni,soprattutto nei collegamenti via mare in Sicilia, in Sardegna, nel Golfo di Napoli e con le isole dell'Arcipelago toscano. All'Isola d'Elba, una donna è rimasta ferita per la caduta di un ramo sulla sua auto. forte mareggiata anche sul litorale romano,a Fregene.disagi e danni per vento e pioggia in Calabria. Al Nord,Lombardia e Piemonte sono investiti da bufere di ...

Vento forte in Sardegna : disagi nei collegamenti marittimi - attesi picchi di 100 km/h : disagi nei collegamenti marittimi in Sardegna a causa delle forti raffiche di Vento, che hanno raggiunto anche i 100 km/h. Una nave proveniente da Civitavecchia ha attraccato al porto di Olbia con un ritardo di due ore. Il traghetto Nuraghes che doveva partire ieri sera da Genova verso Porto Torres è partito solo questa mattina. I collegamenti a Santa Teresa di Gallura con Bonifacio sono interrotti da ieri sera. Secondo i dati dell’ufficio ...

Vento forte in Umbria : vigili del fuoco in azione nella provincia di Perugia : La tempesta di libeccio che si sta abbattendo in queste ultime ore sull'Italia, specialmente al centro-sud, non risparmia nemmeno l'Umbria. Numerosi gli interventi compiuti in provincia di Perugia...

Vento forte nel Golfo di Napoli : disagi nei collegamenti con le isole : Vento forte e mareggiate impediscono gran parte dei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli. Ferme anche tutte le linee che collegano le isole di Ischia e Procida con il capoluogo Al momento regolari i traghetti per Pozzuoli. L'articolo Vento forte nel Golfo di Napoli: disagi nei collegamenti con le isole sembra essere il primo su Meteo Web.

Vento forte - stop collegamenti isole : (ANSA) - LIVORNO, 17 GEN - Interrotti i collegamenti con le isole minori a causa del forte Vento di Libeccio che sferza la costa Livornese, e numerosi interventi dei vigili del fuoco in città e all'...