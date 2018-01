Venti forti | muore uomo nel crotonese | ferita una ragazza a Roma

Venti forti in Sardegna e Toscana - stop collegamenti con le isole : Venti forti sul Tirreno e sull'Italia centro-occidentale stanno provocando danni in diverse città. In particolare, una forte bufera sta spazzando Nuoro creando gravi disagi, tra cartelli divelti, ...

Maltempo : forti Venti sull'Italia : (ANSA) - ROMA, 16 GEN - forti correnti di origine nord-atlantica stanno causando un deciso rinforzo dei venti interessando, in queste ore, le regioni del centro-nord per poi estendersi da domani al ...

Maltempo. Venti forti e poi freddo artico sull'Italia : temperature giù di 4/6° : Circolazione difficoltosa nel frusinate a causa della neve. Sulla strada di Campocatino - nel frusinate - sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale

Allerta Meteo Sardegna : forti Venti e mareggiate da stasera : “Il passaggio di una saccatura nella media e alta troposfera induce una ciclogenesi secondaria sul golfo di Genova, con aumento dei gradienti barici e conseguenti venti di ponente o maestrale anche sulla Sardegna“: la protezione civile regionale della Sardegna ha diramato un’Allerta Meteo per forti venti e possibili mareggiate sulle coste esposte valida dalla serata di oggi (ore 22) e per le successive 24. Sono attesi ...

Avviso di fenomeni intensi dell'Aeronautica Militare : Venti forti su molte regioni : L'Aeronautica Militare ha emesso un Avviso di fenomeni intensi rivolto in particolare ai venti forti previsti nelle prossime ore. Ecco il bollettino dettagliato: MESSAGGIO DI fenomeni intensi EMESSO...

Maltempo - allerta in Corsica : forti Venti in arrivo - pericolosi come Eleanor : allerta arancione in Corsica dalle 10 di martedì per vento forte. “Una tempesta di rara forza e ampiezza, che si avvicina all’episodio del 3 e 4 gennaio 2018 durante il passaggio della tempesta Eleanor in Corsica”, è atteso martedì sull’isola, indica Mètèo-France in una dichiarazione. Eleanor è stata la quarta tempesta ad aver toccato Francia e Corsica dall’inizio di dicembre, dopo Ana, Bruno e Carmen. Queste ...

Maltempo - Protezione civile : in arrivo forti Venti sulla penisola. Nevicate e colata artica : In arrivo forti venti sulla penisola : il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteo, segnalando, in particolare, allerta arancione per rischio ...

Maltempo - Protezione civile : in arrivo forti Venti sulla penisola : Roma, 15 gen. (askanews) In arrivo forti venti sulla penisola: il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteo, segnalando, in particolare, allerta arancione ...

Allerta meteo Lazio : Venti da forti a burrasca : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, martedì 16 gennaio 2018, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca a prevalente componente occidentale. Mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha pertanto emesso un bollettino con ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani in arrivo forti Venti sudoccidentali : “Sono previsti per la giornata di martedì 16 Gennaio venti sud-occidentali moderati-forti su tutti i rilievi, aree collinari Bolognesi e su tutta la Romagna. Le intensità dei venti risulteranno inizialmente maggiori nel settore occidentale al mattino, in attenuazione pomeridiana. Sulle aree del Bolognese e della Romagna le intensità maggiori sono previste invece nella seconda parte della giornata. In dettaglio sono previsti: venti di ...

Meteo : un po' di nubi e qualche nota d'instabilita' - Venti fortissimi in arrivo! : Deboli disturbi atlantici sull'Italia. Coinvolte le tirreniche. Da domani vento in forte intensificazione! Le previsioni Meteo... Previsioni Meteo/ Una domenica alquanto variabile sulla nostra...

Previsioni meteo : prossima settimana ancora maltempo e Venti forti. Clima sempre piu' freddo a lungo termine : L'Italia continuerà a vivere una fase meteorologica altamente dinamica, con una serie di perturbazioni in rotta verso la nostra penisola nei prossimi giorni. Nel week end il tempo concederà una...

TERREMOTO - MAGMA SOTTO APPENNINO CAMPANO/ Sorgente causerà forti sismi : “non legati agli eVenti di Amatrice” : Terremoti, MAGMA SOTTO l'APPENNINO meridionale potrebbe causare forti sismi in futuro: scoperta sensazione dell'Ingv della Sorgente di MAGMA SOTTO l'APPENNINO CAMPANO(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 19:25:00 GMT)

Maltempo - Friuli Venezia Giulia : forti Venti di scirocco e piogge intense : forti venti di scirocco e piogge intense stanno interessando le montagne del Friuli Venezia Giulia. Su Alpi e Prealpi Carniche sono caduti fino a 100 mm in 6 ore nella zona di Barcis, nell’Alto Pordenonese,con raffiche di vento a 110 km/h sul monte Rest. Nelle ultime ore, poi, si sono sviluppati alcuni rovesci con 12 mm/ora di pioggia anche sulle Prealpi Carniche orientali e sul Gemonese, mentre sulla costa lo scirocco soffia a oltre 55 ...