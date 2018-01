Venerdì il nuovo album di Francesco Cafiso

Le Deva : da Venerdì 12 gennaio - è in radio “GRAZIE A TE” - il nuovo singolo estratto da “4” : A partire da venerdì 12 gennaio, è in radio “GRAZIE A TE”, il nuovo singolo estratto da “4”, il fortunato album de LE Deva: 10mila copie vendute tra fisico e digitale, numeri importanti per un progetto totalmente indipendente, frutto di un lavoro che va avanti da oltre un anno e mezzo e che dimostra come il quartetto composto da Laura Bono, Verdiana, Greta e Roberta Pompa, sia riuscito a creare un’alchimia di voci unica che ha raggiunto ...

EMMA MARRONE/ L’isola - il nuovo singolo esce Venerdì 5 gennaio 2018 : l’attesa dei fan : venerdì 5 gennaio 2018 arriva in radio "L'isola", il nuovo singolo di EMMA MARRONE che anticipa "Essere qui", il sesto disco della cantante che uscirà il 26 gennaio.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 12:20:00 GMT)

Catalogna - 5 - 5 milioni al voto Il rebus del nuovo governo Cosa succederà da Venerdì : La sfiducia nei partiti nelle parole della gente di Barcellona. Alle urne in 5,5 milioni per eleggere il Parlamento regionale sciolto da Madrid

Non è ancora Natale ma per fortuna è Venerdì - con un nuovo Happy Friday : Come ogni venerdì torna la promozione Happy Friday di Vodafone, che settimanalmente mette in palio un premio agli iscritti al programma. L'articolo Non è ancora Natale ma per fortuna è venerdì, con un nuovo Happy Friday è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Sacrificio d’amore - anticipazioni Venerdì 15 dicembre 2017 : nuovo incontro tra Silvia e Brando : Sono in molti i telespettatori e soprattutto i fans di Beautiful, che non capiscono la sospensione della soap americana. Durante la settimana corrente, ossia dal 12 al 15 dicembre 2017, le vicende della famiglia Forrester, trasmesse tutti i giorni dalle ore 13.40 alle ore 14.15 su canale 5, sono state sostituite con la fiction Sacrificio d’amore. Il palinsesto Mediaset, Canale 5 nuovamente modificato Dopo le numerose variazioni sulla ...

Piazza Garibaldi - apre Venerdì il nuovo parcheggio interrato : Le Ferrovie dello Stato annunciano la cerimonia di inaugurazione del nuovo parcheggio Piazza Garibaldi-Napoli Centrale, che si terrà venerdì 15 dicembre alle 11 all'ingresso del parcheggio, in via ...

SKELTERS DA Venerdì 1 DICEMBRE IN RADIO "EROE" il nuovo singolo estratto dall'album "Rivoluzione 9" È ONLINE IL VIDEOCLIP DEL BRANO : : L'album è disponibile nei negozi di dischi, negli store e nelle principali piattaforme streaming. Protagonista del VIDEOCLIP di "Eroe", diretto da Mario Vitale , è il fenomeno del web Marco ...

'Parchi sicuri' - acquedotto e nuovo semaforo sulla provinciale - ecco gli argomenti del consiglio di Venerdì : Di tale spazio, non immediatamente concesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è giunta comunicazione, così come avvenuto in altri enti, perché la spinta è quella di aprire agli ...

Emmerson Mnangagwa giurerà come nuovo presidente dello Zimbabwe Venerdì - dice la tv di stato : Fonti del principale partito dello Zimbabwe, Zanu-PF, hanno confermato ad Associated Press che l’ex vice-presidente Emmerson Mnangagwa, il cui licenziamento aveva dato inizio alla crisi politica culminata con le dimissioni dell’ex presidente Robert Mugabe, è tornato oggi nel paese. La televisione The post Emmerson Mnangagwa giurerà come nuovo presidente dello Zimbabwe venerdì, dice la tv di stato appeared first on Il Post.

È di nuovo Venerdì ed è ora di un nuovo Happy Friday di Vodafone : Nonostante tutto oggi è un Happy Friday per gli utenti Vodafone, che possono scartare il loro regalo settimanale L'articolo È di nuovo venerdì ed è ora di un nuovo Happy Friday di Vodafone è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Allerta Meteo - nuovo allarme arancione della protezione civile per Venerdì 17 : “attenzione al Sud - venti molto forti” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – L’ampio vortice di bassa pressione attivo sul settore ionico del nostro Paese, non accenna a lasciare il passo a condizioni di tempo stabile. Ancora oggi, infatti, il maltempo insisterà sulle regioni meridionali e centrali adriatiche e domani le precipitazioni persisteranno sulle estreme regioni meridionali con temporali e forti venti, in particolare sulle zone ioniche. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Jennifer Lopez : Venerdì uscirà il suo nuovo singolo “Amor Amor Amor” : Jennifer Lopez ha annunciato l'arrivo di "Amor Amor Amor", nuova canzone in arrivo venerdì 10 novembre. Embed from Getty Images Sarà un ritorno alle origini: sia per i ritmi "calienti" sia per l'uso dello spagnolo, sua adorata lingue d'origine. A diffondere la notizia è stata proprio JLo tramite un post sui suoi profili social, nel quale si vede anche il (sensualissimo) ...

Venerdì 10 novembre 2017 è di nuovo sciopero generale : I lavoratori presenti si muoveranno in corteo dal ministero dell'Economia al Ministero dello Sviluppo Economico. La protesta continuerà anche il giorno seguente con una manifestazione nazionale ...