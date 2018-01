Var in Fa cup regala un gol al Leicester

Ius soli - da Cuperlo e Manconi appello a Mattarella : 'altre due settimane per approVarlo' : A tempo quasi scaduto, la minoranza Pd si rivolge al capo dello Stato per un rinvio dello scioglimento delle camere che consenta l'approvazione della legge sulla cittadinanza -

Varese - Sauro Catellani presidente : "Sono preoccupato. E molto felice" : Sì, sono preoccupato: inutile nasconderlo. C'è tanto da fare. E sì, sono molto felice: questa sfida mi piace. C'è da rimboccarsi le maniche cercando di fare il meglio possibile per il Varese. Un ...

Vittorio Feltri contro Luigi Di Maio : 'Non ha mai lavorato - per questo ora ci spiega come troVare occupazione' : A cinguettare è Vittorio Feltri , il quale sul grillino si esprime così: Di Maio prima di entrare in politica nei 5 stelle non aveva mai lavorato. Ecco perché adesso ci insegna come trovare ...

NoVara-Cremonese 1-1 - grigiorossi beffati nel recupero dall'autogol di Claiton : Una deviazione sfortunata a pochi centimetri dal traguardo nega alla Cremonese di Tesser la vittoria al Piola e regala al Novara un punto meritato ma ormai insperato, al termine di una partita nel ...

Comune - un mese per salVare i conti : manovra-recupero da 20 milioni : Già il 18 dicembre - quando in Consiglio comunale arriveranno delibere di variazioni di bilancio - il Comune dovrebbe dare segnali alla Sezione regionale della Corte dei conti che ha bocciato il Piano ...

Occuparono una caserma abbandonata per preserVarne la memoria : niente processo : Sei mesi di occupazione abusiva di una ex caserma in abbandono da parte degli attivisti di un'associazione che volevano 'preservare l'edificio quale luogo della memoria storica' sono un 'fatto di ...

Pareggio in extremis tra Lazio e Fiorentina - rigore con Var per i viola nel recupero : Finisce 1-1 all'Olimpico tra Lazio e Fiorentina. Al gol di De Vrji nel primo tempo, risponde Babacar su calcio di rigore in pieno recupero. Risultato corretto per quanto prodotto complessivamente ...

"Le 4 R per salVare l'ambiente : Recupero Riciclo Riduzione e Riutilizzo" : ... "Esiste un modello di economia circolare, non è pensabile fare impresa seguendo modelli ormai superati. Tante aziende, Ikea, Coca Cola hanno intrapreso la strada del Riciclo utilizzando i giusti ...