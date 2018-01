: 02.25 ULTIM'ORA: USA NYT PENTAGONO, sì ad uso atomica contro cyberattacco. Questa è la notizia... - Leonessa121 : 02.25 ULTIM'ORA: USA NYT PENTAGONO, sì ad uso atomica contro cyberattacco. Questa è la notizia... - Stregatto_ : “Tuo padre me lo aveva affidato prima di morire. È ora che ti venga restituito. Fanne buon uso.” E ovviamente lo… - stefanopdci : RT @marx_xxi: L’uso fake dei #dirittiumani. La #Cina si disciplina contro le interferenze #Usa | - Darkness : Mi sorella si è comprata l'huawei p10 e non vuole darmi gli auricolari sto: soffrendo lei non li usa come li uso io… - kluyvert_a : Ele so usa olympicus — só uso chuta boi -

Una bozza di nuova strategia nucleare messa a punto dal Pentagono ma ancora da sottoporre al presidente Trump, prevede l'uso di armi nucleari in risposta ad una vasta gamma di "attacchi devastanti, non nucleari" alle infrastrutture inclusi quelli che alcuni funzioari descrivono come i più paralizzanti. Lo rivela il Nyt. Per decenni, i presidenti americani hanno minacciato il 'first strike' nucleare in pochissimi casi, come ad esempio in risposta ad attacchi batteriologicigli Stati Uniti.(Di mercoledì 17 gennaio 2018)