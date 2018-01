Uomini e Donne Puntata di Oggi 18 gennaio 2018 - Gemma : “Anna è gelosa di me e Giorgio!” : In questo video anteprima vedrete che cosa accadrà nella prossima Puntata Uomini e Donne Over. Tra Gemma Galgani ed Anna Tedesco è guerra aperta. Le due Donne si contendono Giorgio Manetti! Uomini e Donne: Ida seriamente confusa. Non sa se continuare a conoscere Riccardo oppure Sossio. Maria De Filippi chiama al centro studio Sossio Aruta. Sul led parte un video che ricostruisce l’ultima esterna effettuata con Ida. La dama in questione ...

Uomini e Donne - registrazione Trono Over/ Anticipazioni - Gemma e Giorgio - quali saranno gli sviluppi? : Oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, verranno registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne: quali saranno gli sviluppi tra Gemma e Giorgio?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 17:55:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : Nilufar e Lorenzo a Napoli - gradita sorpresa : anticipazioni Uomini e Donne, Nilufar Addati insieme a Lorenzo a Napoli: presentazioni in vista? Nel corso delle ultime puntate del Trono Classico di Uomini e Donne, Lorenzo è stato eliminato da Sara Affi Fella. Il corteggiatore è comunque rimasto in studio per proseguire il suo percorso insieme a Nilufar. Quest’ultima sembra davvero molto interessata a […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Nilufar e Lorenzo a Napoli, gradita ...

Valentina Dallari / Uomini e Donne : il fidanzato parla delle sue attuali condizioni di salute - “Sta meglio!” : Valentina Dallari, ecco come sta l'ex tronista di Uomini e Donne dopo il ricovero in clinica; le parole del suo fidanzato Alessandro rincuorano i fan; adesso sta molto meglio.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 17:02:00 GMT)

Uomini e Donne gossip - tutti contro Giorgio : la frase a Gemma non piace : gossip Uomini e Donne: Giorgio e Gemma, la frase del cavaliere che il pubblico non ha approvato Gemma sembra non riuscire a darsi pace. La dama del Trono Over pare sia tornata a corteggiare Giorgio. Il cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne ha messo in chiaro la sua posizione, ma la donna non […] L'articolo Uomini e Donne gossip, tutti contro Giorgio: la frase a Gemma non piace proviene da gossip e Tv.

NICOLA E JARA/ Uomini e Donne - dichiarazione d'amore e addio al programma : pubblico entusiasta! : NICOLA e JARA, protagonisti del trono over di Uomini e Donne, annunciano di voler lasciare il programma per vivere la loro storia d'amore lontano dai riflettori.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 16:00:00 GMT)

Uomini e Donne news - Gemma e Aaron il gigolò sono andati a cena? : news Uomini e Donne, Gemma e la cena con Aaron il gigolò: c’è stata davvero? Grandi risate sul web per l’arrivo del gigolò Aaron nello studio del Trono Over di Uomini e Donne. Il pubblico della trasmissione di Maria De Filippi ha apprezzato alla grande il regalo che Tina Cipollari ha fatto a Gemma Galgani. […] L'articolo Uomini e Donne news, Gemma e Aaron il gigolò sono andati a cena? proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over - Gemma senza parole : il regalo hot di Tina! (17 gennaio) : Uomini e Donne, Oggi 17 gennaio 2018 in onda il Trono Over. Colpo di scena per Gemma Galgani: in studio arriva il regalo hot di Tina Cipollari, un gigolò!(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 13:26:00 GMT)

Uomini e Donne : regali per Giorgio e per Gemma - Ida sceglie Riccardo : La dama torinese allestisce il camerino del gabbiano con regali orientali, Tina ingaggia un gigolò per Gemma.

Uomini e Donne - il compagno della Dallari : "Valentina è entrata in clinica - uscirà tra un mese" : I primi giorni dell'anno sono stati difficili per l'ex tronista di Uomini e Donne, Valentina Dallari. La bellissima dj, infatti, ha ammesso, prima in un'intervista a Fanpage e poi su Instagram, di ...

Uomini e Donne Trono Over : chi è il gigolò di Gemma? Aaron : Chi è Aaron, il gigolò di Gemma del Trono Over di Uomini e Donne? Aaron, 30 anni, è il gigolò che Tina Cipollari ha chiamato nello studio del Trono Over di Uomini e Donne per fare una sorpresa a Gemma Galgani. Questo ragazzo nella vita ha sempre lavorato come commesso e pasticcere. Non a caso, […] L'articolo Uomini e Donne Trono Over: chi è il gigolò di Gemma? Aaron proviene da Gossip e Tv.