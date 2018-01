Uomini e Donne | il compagno della Dallari | Valentina è entrata in clinica | uscirà

Uomini e Donne Trono Over : chi è il gigolò di Gemma? Aaron : Chi è Aaron, il gigolò di Gemma del Trono Over di Uomini e Donne? Aaron, 30 anni, è il gigolò che Tina Cipollari ha chiamato nello studio del Trono Over di Uomini e Donne per fare una sorpresa a Gemma Galgani. Questo ragazzo nella vita ha sempre lavorato come commesso e pasticcere. Non a caso, […] L'articolo Uomini e Donne Trono Over: chi è il gigolò di Gemma? Aaron proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne oggi : arriva un gigolò per Gemma - una nuova coppia : oggi Uomini e Donne: un regalo per Gemma e una sorpresa per Giorgio Torna in onda il Trono Over. Quest’oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne ci regalerà senza dubbio moltissime risate. Maria annuncia che Tina ha portato in studio un regalo per Gemma. In ogni caso, si parte da alcuni filmati riassuntivi che […] L'articolo Uomini e Donne oggi: arriva un gigolò per Gemma, una nuova coppia proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne 2018 : trono classico e over oggi - news gossip e streaming puntate intere : Tutte le Anticipazioni e le news di gossip sulle nuove puntate registrate di Uomini e Donne 2018 sia sul trono classico che su quello over. Gli appuntamenti inediti con lo storico programma ideato e condotto da Maria De Filippi andranno in onda come sempre dal lunedì al venerdì dalle 14 e 45 alle 16 e 10 circa su Canale 5. A seguire potrete trovare anche tutte le informazioni su dove poter rivedere in streaming le puntate che vi siete persi così ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari in clinica : come sta? Parla il fidanzato : Valentina Dallari quando torna a casa? Le parole del fidanzato Si torna a Parlare di Valentina Dallari e del difficile periodo che sta attraversando a causa dei suoi disturbi alimentari. Nelle ultime ore Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne, ha fatto sapere di aver sentito l’ex tronista e che questa si trovi già in clinica pronta […] L'articolo Uomini e Donne, Valentina Dallari in clinica: come sta? Parla il fidanzato ...

Uomini e Donne/ Nuovo look per Anna Tedesco : l'amicizia con Giorgio è davvero finita? (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over 17 gennaio: Nuovo anno e Nuovo look per Anna Tedesco! Ma l'amicizia con Giorgio Manetti è davvero finita?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Gossip Uomini e donne - Andrea e Giulia : notte choc di paura - ecco cos'è successo Video : Colpo di scena per la coppia di #Uomini e donne composta da Andrea Damante e Giulia De Lellis [Video]. Le Gossip news di queste ore rivelano che i due fidanzati hanno trascorso dei momenti di paura dovuti al fatto che qualcuno ha provato ad entrare in possesso del profilo ufficiale Instagram della De Lellis. Come accade spesso ai personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello showbiz che possono contare sull'appoggio di milioni e milioni ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Paolo Crivellin sceglie Marianna? Una nuova conferma! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. È mistero sulla scelta di Paolo Crivellin: quando andrà in onda e chi sarà tra Angela e Marianna? Arrivano nuovi indizi!(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne gossip : il nuovo tatuaggio di Ludovica Valli sulla mano : Uomini e Donne gossip: Ludovica Valli mostra il suo nuovo tatuaggio Ludovica Valli di Uomini e Donne ha fatto un nuovo tatuaggio. L’ex tronista ha scelto di scrivere sulla sua pelle una frase, che pare rappresenti i momenti che sta vivendo attualmente. La sua storia con Fabio Ferrara, scelto durante la sua esperienza nel trono […] L'articolo Uomini e Donne gossip: il nuovo tatuaggio di Ludovica Valli sulla mano proviene da gossip e ...

LORENZO RICCARDI/ Video - nuovo scontro con Emanuele Trimarchi a Uomini e Donne : "Fai il fenomeno!" : Doppia esterna per lui e lo scontro con Emanuele Trimarchi, LORENZO RICCARDI sarà il protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne, ecco cosa riuscirà a fare.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 19:53:00 GMT)

EMANUELE TRIMARCHI/ Sara Affi Fella coma Anna Munafò? Il pubblico nota il dettaglio (Uomini e Donne) : EMANUELE TRIMARCHI è tornato a Uomini e Donne come corteggiatore. Con il suo modo di fare da spaccone ha conquistato la tronista Sara, ma i rivali non lo sopportano...(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 19:42:00 GMT)

Uomini e Donne news - Soleil torna a parlare di Luca e assicura : “Non guardo il suo profilo” : Uomini e Donne news, Luca e Soleil: la Sorgè rivela la verità sul like ad Onestini Sembra davvero infinita la storia tra Luca e Soleil di Uomini e Donne. Nonostante i due abbiano ritrovato l’amore accanto ad altre persone (lui con Ivana Mrazova, lei con Marco Cartasegna) la loro passata relazione continua a far discutere. […] L'articolo Uomini e Donne news, Soleil torna a parlare di Luca e assicura: “Non guardo il suo ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 17 gennaio 2018 : arriva Aaron - il gigolò per Gemma! : Gemma è andata in Egitto. Al suo ritorno ha allestito nuovamente il camerino di Giorgio con oggetti egiziani. Inoltre gli ha fatto trovare un biglietto con una frase molto eloquente. Tina regala alla dama torinese un giovane gigolò. Uomini e Donne: Gemma trascorre le sue vacanze in Egitto. Al suo ritorno, allestisce il camerino di Giorgio con oggetti egiziani. La Puntata di Uomini e Donne Over inizia con Maria De Filippi che annuncia una ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 16/01 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne si riparte da un filmato relativo alla puntata di ieri: Sara riceve dalla redazione la possibilità di scegliere con quale dei suoi corteggiatori fare una seconda esterna; la scelta cade su Emanuele che, felicissimo della sua telefonata, si precipita agli studi Elios per incontrarla. Oggi il filmato continua e ci mostra l’arrivo del corteggiatore e l’allegra chiacchierata con Sara ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari è entrata in clinica : parla Raffaella Mennoia : Uomini e Donne: come sta Valentina Dallari? parla l’autrice Raffaella Mennoia È ufficialmente iniziato il percorso di guarigione di Valentina Dallari. Da tempo l’ex tronista di Uomini e Donne soffre di disturbi alimentari e ora ha deciso di farsi curare. Come rivelato da Il Vicolo delle News, nell’ultima registrazione del Trono Classico la redazione di […] L'articolo Uomini e Donne, Valentina Dallari è entrata in clinica: ...