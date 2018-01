Un rientro da Oscar | Valentino Rossi candidato ai Laureus Awards

: RT @Altarimini: Valentino Rossi candidato agli 'Oscar dello sport' per il rapido rientro dopo la frattura della gamba |... - saradonati : RT @Altarimini: Valentino Rossi candidato agli 'Oscar dello sport' per il rapido rientro dopo la frattura della gamba |... - Altarimini : Valentino Rossi candidato agli 'Oscar dello sport' per il rapido rientro dopo la frattura della gamba |... - MNItalia : I Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport, si terranno a Montecarlo il prossimo 27 febbraio. Tra i... -

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Tornare in sella ad una moto, e gareggiare in un Gran Premio del Mondiale, 25 giorni dopo essersi fratturati la tibia e il perone. La pazzesca impresa firmata nel 2017 da, spedisce il Dottore tra candidati per iWorld Sports– glidello Sport – nella categoria «Comeback of the year». In effetti ildel pesarese ha dell’incredibile: si fa male il 31 agosto, durante un allenamento con la moto da Enduro, ma il 21 settembre torna sull’asfalto e annuncia che ad Aragon, tre giorni più tardi, si presenterà alla partenza. LEGGI ANCHEOgni atleta, un proverbio: gli insegnamenti dei campioni nel 2017 Un recupero incredibile, oltretutto coronato da un eccellente quinto posto. Pensare che i medici, quando lo avevano operato per la frattura scomposta, si erano detti a malapena possibilisti per un ritorno in Giappone a metà ottobre. Ma Vale, ...