UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di giovedì 18 gennaio 2018

Un POSTO al sole : Tv Soap intervista MARIA CHIARA AUGENTI (Valentina) : A Un posto al sole è per forza di cose uno dei personaggi del momento: parliamo di Valentina Brandi, l’amica di Angela che in questo momento sta vivendo – proprio come la Poggi – il dramma causato dal rapimento di sua figlia. Ad interpretare questo ruolo è stata chiamata l’attrice MARIA CHIARA AUGENTI, che oggi abbiamo il piacere di incontrare. Come sei stata scelta per interpretare Valentina in Upas? Sono stata ...

Un POSTO al Sole - anticipazioni puntate dal 22 al 26 gennaio 2018 : Settimana ricca di tensione per i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda ogni sera dal lunedì al...

Anticipazioni Un POSTO Al Sole puntata del 17 gennaio : Prisco paga il riscatto? Video : Le ultime puntate di #Un Posto al Sole stanno tenendo i fan con il fiato sospeso. Il rapimento delle piccole Bianca e Sofia ha gettato nel più profondo dolore le rispettive famiglie. A Palazzo Palladini tutti sono partecipi del dolore di Franco e Angela. Nella scorsa puntata abbiamo assistito alla reazione di Franco di fronte alla verita' svelata da Angela. La donna ha infatti confessato l'identita' del compagno di Valentina: è Gaetano Prisco! ...

Anticipazioni Un POSTO Al Sole puntata del 17 gennaio : Prisco paga il riscatto? : Le ultime puntate di Un Posto Al Sole stanno tenendo i fan con il fiato sospeso. Il rapimento delle piccole Bianca e Sofia ha gettato nel più profondo dolore le rispettive famiglie. A Palazzo Palladini tutti sono partecipi del dolore di Franco e Angela. Nella scorsa puntata abbiamo assistito alla reazione di Franco di fronte alla verità svelata da Angela. La donna ha infatti confessato l'identità del compagno di Valentina: è Gaetano Prisco! Di ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 17 gennaio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 17 gennaio 2018: Gaetano Prisco (Fabio De Caro) è destinato a deludere le aspettative dei rapitori di Bianca (Sveva Carlei) e Sofia (Noemy Burzo): l’uomo, infatti, prende un’inattesa decisione che riguarda il pagamento del riscatto… Renato (Marzio Honorato) è intenzionato a procurarsi il denaro per fronteggiare un’eventuale richiesta di riscatto anche per Bianca e così il ...

Un POSTO al Sole - anticipazioni : Marina e Veronica rivali e nemiche : anticipazioni Un Posto al Sole Il premio per la migliore imprenditrice donna deve ancora essere ritirato e Marina si sta scontrando con Veronica. Chi delle due avrà la meglio? Si scoprirà inoltre un lato buono su Luca Grimaldi, scoprirete quale, continuando la lettura. Un premio da ritirare Caterina Vertova, come da tempo abbiamo segnalato, è entrata a fare parte del cast di Un Posto al Sole. L’attrice interpreta il personaggio di Veronica ...

UN POSTO AL SOLE/ La famiglia Poggi è pronta a pagare il riscatto? (Anticipazioni 16 gennaio 2018) : Anticipazioni Un POSTO al SOLE, puntata 16 gennaio 2018: Franco si scaglia come una furia contro Gaetano, accusandolo di essere la casa del rapimento di Bianca e Sofia.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 14:22:00 GMT)

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 22 al 26 gennaio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio 2018: Mentre tutti sono in ansia per Bianca e Sofia, ancora nelle mani dei rapitori, Franco escogita un piano per salvaguardare le loro vite e ricorre ad un inaspettato aiuto esterno. Le conversazioni telefoniche con l’editor giocano a Silvia un curioso scherzo. È il giorno del riscatto per la liberazione di Bianca e Sofia e, nell’ansia generale, ...

Un POSTO al sole anticipazioni : BIANCA e SOFIA - ecco come finirà il rapimento : Nelle attuali puntate di Un posto al sole, cresce l’ansia per la sorte di BIANCA (Sveva Carlei) e SOFIA (Noemy Burzo). Le due bambine sono in questo momento le vittime della sete di denaro di Salvo Prisco (Enrico Maria Pacini), che vuole scucire quanti più soldi possibile al padre Gaetano (Fabio De Caro) e che dunque, con l’aiuto di alcuni complici, ha elaborato il folle piano sfociato nel rapimento. La prossima sarà la settimana ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 16 gennaio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 16 gennaio 2018: Il rapimento di Bianca (Sveva Anna Carlei) getta nello sconforto Angela (Claudia Ruffo), Franco (Peppe Zarbo) e tutta il clan dei Poggi. Dopo essersi reso conto che Gaetano Prisco (Fabio De Caro) è il compagno di Valentina Brandi (Maria Chiara Augenti), Franco si scaglia contro il suo rivale, che però non accetta le accuse… La polizia si mette sulle tracce dei rapitori ...

Un POSTO al Sole : anticipazioni 15-19 gennaio 2018. Maurizio Aiello torna a vestire i panni di Alberto Palladini : Maurizio Aiello Regalo di San Valentino per i telespettatori di Un Posto al Sole. Dal 14 febbraio a movimentare le trame della soap tornerà il perfido ma allo stesso tempo molto amato Alberto Palladini, lo storico personaggio interpretato da Maurizio Aiello. Ad annunciarlo è lo stesso attore, che sulla propria pagina Facebook ha pubblicato una foto sul set partenopeo. Per Aiello si tratta dell’ennesimo ritorno nel cast della soap alla quale ha ...

Anticipazioni Un POSTO al sole : ALBERTO PALLADINI da metà febbraio!!! : Nei giorni scorsi una girandola di rumors ha riguardato il ritorno a Un posto al sole di un personaggio da sempre molto amato: ALBERTO PALLADINI. Sin da subito si era capito come ci fosse un fondo di verità nell’indiscrezione sul rientro di Maurizio Aiello, che del resto aveva pubblicato dalle sue pagine social delle foto abbastanza facili da “decifrare”. Comunque sia, ora il settimanale Nuovo conferma la notizia e aggiunge ...

Un POSTO al sole anticipazioni : MARINA vince il premio - ma VERONICA… : Come previsto, nelle più recenti puntate di Un posto al sole ha fatto il suo esordio Caterina Vertova. La nota attrice, come già ampiamente anticipato, interpreta il ruolo di Veronica Viscardi, un’imprenditrice dal passato sofferto: ha dovuto prendere in mano un’azienda con tanti problemi e risanarla con non pochi sacrifici. È lei dunque che meriterebbe il premio per l’imprenditoria femminile? A darle battaglia, come sappiamo, ...

UN POSTO AL SOLE / Franco e i Poggi scoprono che Bianca è stata rapita (Anticipazioni 15 gennaio) : Anticipazioni Un POSTO al SOLE, puntata 13 gennaio: Franco e Angela scoprono con terrore che Bianca è stata rapita insieme a Sofia. Tutta la verità su Gaetano viene a galla...(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 09:13:00 GMT)