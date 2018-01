Un nuovo farmaco che potrebbe prevenire il dolore

Prevenire l’emicrania con un’iniezione mensile : arriva il nuovo farmaco senza effetti avversi : Sviluppato un nuovo farmaco in grado di Prevenire gli attacchi di emicrania: la Food and Drug Administration statunitense potrebbe approvare il medicinale entro il primo semestre dell’anno. E’ in arrivo una nuova classe di anticorpi monoclonali, gli inibitori del recettore del peptide correlato al gene della calcitonina (Cgrp), un neurotrasmettitore prodotto dai neuroni nel cervello: studi hanno dimostrato che i livelli di Cgrp ...

Neuromielite ottica : l’Aifa autorizza un nuovo farmaco : Con il via libera da parte dell’Agenzia Italiana per il farmaco (AIFA) da ora in poi anche in Italia sara’ possibile accedere alla nuova terapia farmacologica per la Neuromielite ottica. Proprio oggi l’AIFA ha, infatti, autorizzato l’inserimento di Rituximab, la terapia piu’ frequentemente utilizzata per questa patologia, nella lista 648 dei farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale, grazie ...

Il nuovo farmaco per la leucemia è solo per ricchi : costa 400mila euro : Il nuovo farmaco contro la leucemia è solo per ricchi. E' questa l'accusa lanciata contro i Kymriah di Novartis. La molecola innovativa contro il tumore delle cellule del sangue sta facendo molto ...

nuovo super farmaco contro la leucemia costa 400mila euro : "Solo per ricchi" : Il Kymriah è l'ultimo ritrovato nella lotta alla leucemia: un farmaco che viene prodotto dalla Novartis, colosso dell'industria farmaceutica. costa tanto, tantissimo: 400 mila...

Baricitinib - il nuovo farmaco contro l'artrite reumatoide : Non è un'opportunità di prima linea: per quella continueranno a esserci i farmaci tradizionali e i biotecnologici. Ma siccome la quota di persone affette dall'artrite reumatoide che a questi ...

Doppio mento : arriva un nuovo farmaco : È uno dei più fastidiosi inestetismi, al terzo posto, dopo le occhiaie e la lassità cutanea del volto. Il Doppio mento è una caratteristica fisica che riguarda migliaia di persone e che può impattare negativamente anche sulla percezione di sé. Da oggi anche in Italia è presente un farmaco a base di acido desossicolico capace di eliminarlo in tempi medio-brevi. È stato prodotto da Allergan, azienda farmaceutica leader mondiale nella medicina ...

Il Movimento nuovo farmaco : ecco come imparare a 'prescriverlo' : Roma, 1 dic. (askanews) Migliora lo stato fisico e l'umore, contribuendo a prevenire diversi tipi di disturbi. Il Movimento è come un farmaco: se 'prescritto' nella corretta dose e qualità è un ...

Pene curvo o malattia di La Peyronie : un nuovo farmaco “ha rivoluzionato le aspettative dei pazienti” : Sono stati presentati oggi, a Firenze, i dati relativi all’utilizzo in Italia della collagenasi di clostridium histolyticum per la cura del Pene curvo, conosciuto anche come induratio penis plastica o malattia di La Peyronie. “La patologia prevedeva fino a un anno fa solamente terapie palliative con scarse evidenze scientifiche. L’arrivo di questo nuovo trattamento ha rivoluzionato le aspettative dei pazienti, per i quali è finalmente ...

Bimbo con atrofia muscolare spinale curato con un nuovo farmaco : Pavia, il medicinale riduce gli effetti e il decadimento fisiologico di questa patologia ed è stato autorizzato in Italia dallo scorso 18 ottobre. Il Mondino è la prima struttura sanitaria in ...

Autismo : un nuovo farmaco per combattere la malattia : Da molti anni si tenta di scoprire le cause che sono alla base della sindrome di Autismo. In generale la patologia si manifesta entro i tre anni d'età e colpisce più i maschi che le femmine. Sono iniziate le prime sperimentazioni cliniche per un farmaco, che rappresenterebbe una speranza per tanti genitori e che sarebbe in grado di curare molte forme di Autismo. Negli ultimi anni i casi di Autismo sono più che raddoppiati in tutto il ...

Medicina : un nuovo farmaco potrebbe curare quasi tutte forme di autismo : Un nuovo farmaco potrebbe rappresentare una cura promettente per quasi tutte le forme di autismo: si chiama “nitrosinaptina“, e, testato sui topi, ha ripristinato il corretto funzionamento dei neuroni e ha portato alla normalizzazione delle anomalie cerebrali comuni nella malattia. La ricerca è frutto di una collaborazione di più enti di ricerca ed è stato condotto da Stuart Lipton, presso The Scripps Research Institute di La Jolla ...

Sclerosi multipla : il nuovo farmaco ottiene parere positivo : Il CHMP – il Comitato che valuta i Farmaci per l’Uso Umano – dell’Agenzia Europea del farmaco ha espresso parere positivo su ocrelizumab come terapia per le persone con forma attiva di Sclerosi multipla recidivante (SMR) definita da segni clinici o radiologici, e da Sclerosi multipla primariamente progressiva in fase iniziale, in termini di durata di malattia e livello di disabilita’, e in presenza di segni ...