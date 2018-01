Uccisa in parco | sospetto ha giubbotto

Milano - donna Uccisa al Parco Litta - individuato presunto omicida : Potrebbe avere un volto il responsabile dell'omicidio di Marilena Negri, l'anziana uccisa lo scorso novembre nel Parco di Villa Litta di Milano . Dopo settimane di lavoro incessante la polizia ha individuato la persona che potrebbe aver ucciso la 67enne. Il capo della squadra mobile Lorenzo Bucossi mostra foto e video dell'indiziato per omicidio. E viene diffusa anche la foto della collana verosimilmente sottratta alla vittima.Con ...

