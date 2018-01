Trono Over | anticipazioni registrazione del 17 01 2018

UOMINI E DONNE - REGISTRAZIONE Trono OVER/ Anticipazioni - Gemma : "Giorgio non si lascia andare a causa di Tina" : Oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, verranno registrate le nuove puntate del TRONO OVER di UOMINI e DONNE: quali saranno gli sviluppi tra Gemma e Giorgio?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 19:25:00 GMT)

Uomini e Donne - registrazione Trono Over/ Anticipazioni - Gemma e Giorgio - quali saranno gli sviluppi? : Oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, verranno registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne: quali saranno gli sviluppi tra Gemma e Giorgio?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 17:55:00 GMT)

Al Trono Over Gemma esce con Aaron il giovane gigolò : Al Trono Over di "UominieDonne' arriva lo gigolò ed è boom di contatti. Il giovane Aaron è il regalo di Tina Cipollari a Gemma Galgani che non disdegna l'omaggio, mentre il sito del ragazzo va in tilt ...

Nicola e Jara/ Uomini e Donne : la coppia lascia il Trono over : Nicola e Jara, protagonisti del trono over di Uomini e Donne, annunciano di voler lasciare il programma per vivere la loro storia d'amore lontano dai riflettori.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 13:35:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over - Gemma senza parole : il regalo hot di Tina! (17 gennaio) : Uomini e Donne, Oggi 17 gennaio 2018 in onda il Trono Over. Colpo di scena per Gemma Galgani: in studio arriva il regalo hot di Tina Cipollari, un gigolò!(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 13:26:00 GMT)

Uomini e Donne Trono Over : chi è il gigolò di Gemma? Aaron : Chi è Aaron, il gigolò di Gemma del Trono Over di Uomini e Donne? Aaron, 30 anni, è il gigolò che Tina Cipollari ha chiamato nello studio del Trono Over di Uomini e Donne per fare una sorpresa a Gemma Galgani. Questo ragazzo nella vita ha sempre lavorato come commesso e pasticcere. Non a caso, […] L'articolo Uomini e Donne Trono Over: chi è il gigolò di Gemma? Aaron proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne 2018 : Trono classico e over oggi - news gossip e streaming puntate intere : Tutte le Anticipazioni e le news di gossip sulle nuove puntate registrate di Uomini e Donne 2018 sia sul trono classico che su quello over. Gli appuntamenti inediti con lo storico programma ideato e condotto da Maria De Filippi andranno in onda come sempre dal lunedì al venerdì dalle 14 e 45 alle 16 e 10 circa su Canale 5. A seguire potrete trovare anche tutte le informazioni su dove poter rivedere in streaming le puntate che vi siete persi così ...

Uomini e Donne/ Nuovo look per Anna Tedesco : l'amicizia con Giorgio è davvero finita? (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over 17 gennaio: Nuovo anno e Nuovo look per Anna Tedesco! Ma l'amicizia con Giorgio Manetti è davvero finita?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Gemma Galgani vince contro i tronisti giovani - ascolti record (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni e news trono over: Gemma Galgani e Giorgio Manetti battono ancora i ragazzi del trono classico, ecco gli ascolti TV record.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 07:05:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni : il bellissimo messaggio di Gemma Galgani (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: Tina Cipollari confessa di essersi lasciata con Chicco Nalli, ecco le sue dichiarazioni prendendo spunto da un'altra coppia...(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 18:03:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Gemma Galgani e Giorgio Manetti : soap opera al capolinea? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over e news: la soap opera di Gemma Galgani e Giorgio Manetti è al capolinea? Maria De Filippi pronta alla rivoluzione?(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Graziella Montanari furiosa : "Stavo per denunciare Manfredo" (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. Graziella Montanari torna all'attacco e ha nuove accuse per Manfredo: "Stavo per denunciarlo, deve ringraziare mio figlio!"(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 07:05:00 GMT)

UOMINI E DONNE / Anticipazioni - Maria De Filippi acclamata dal web : parte la richiesta! (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over. Anna Maria ha lasciato il programma dopo la segnalazione e lavata di capo di Maria De Filippi? Ecco cos'è accaduto.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 22:12:00 GMT)

Uomini e Donne / Anticipazioni - nuove lacrime per Gemma Galgani : i complimenti di Giovanni (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. Anna Maria ha lasciato il programma dopo la segnalazione e lavata di capo di Maria De Filippi? Ecco cos'è accaduto.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 19:45:00 GMT)