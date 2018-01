Uomini e Donne - registrazione Trono Over/ Anticipazioni - Emy scaricata da Pacifico : delusione per la dama! : Oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, verranno registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne: quali saranno gli sviluppi tra Gemma e Giorgio?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 21:33:00 GMT)

Uomini e Donne Trono Over - Anna : 'Io so la verità' - cosa scopriremo? Video : Anticipazioni #Uomini e Donne Over da non perdere: nella puntata di oggi andata in onda su Canale 5, ha fatto discutere il regalo di Tina a Gemma, un gigolò in carne ed ossa pronto a passare una notte intera con lei. Se qualcuno ha pensato si potesse trattare di uno scherzo, ha dovuto ricredersi, in quanto Maria De Filippi ha assicurato che il ragazzo era un gigolò a tutti gli effetti. Durante la puntata si è tornato a parlare del ballo di Gemma ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione Trono Over 17 gennaio 2018 : Giorgio rifiuta Gemma! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 17 gennaio 2018: Giorgio si rifiuta di ballare con Gemma che continua con Raffaele! Per Ida arriva Gianluca! Anticipazioni Uomini e Donne: Giorgio in vita Paola a ballare. Si propone Gemma che il cavaliere…. invita a sedersi! Nuove incomprensioni tra Ida e Riccardo! Domenico “pazzo” di Tina! Ritornanole vicende sentimentali dei senior, pronte ad appassionarci come non mai! ...

Trono Over - anticipazioni registrazione del 17/01/2018 : Una nuova puntata del Trono Over è stata registrata oggi pomeriggio, ma ricordiamo insieme cosa è successo precedentemente! Gemma Galgani continua a riprovarci con Giorgio Manetti, ma contemporaneamente ha iniziato a conoscere Raffaele. Il gabbiano ha deciso di interrompere la sua frequentazione con Maria Gabriella, Anna Tedesco ha iniziato ad uscire con Walter e Marco ha ritrovato l'amore in Grazia. Cosa vedremo nelle prossime puntate? ...

UOMINI E DONNE - REGISTRAZIONE Trono OVER/ Anticipazioni - Gemma : "Giorgio non si lascia andare a causa di Tina" : Oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, verranno registrate le nuove puntate del TRONO OVER di UOMINI e DONNE: quali saranno gli sviluppi tra Gemma e Giorgio?

Uomini e Donne - registrazione Trono Over/ Anticipazioni - Gemma e Giorgio - quali saranno gli sviluppi? : Oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, verranno registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne: quali saranno gli sviluppi tra Gemma e Giorgio?

Al Trono Over Gemma esce con Aaron il giovane gigolò : Al Trono Over di "UominieDonne' arriva lo gigolò ed è boom di contatti. Il giovane Aaron è il regalo di Tina Cipollari a Gemma Galgani che non disdegna l'omaggio, mentre il sito del ragazzo va in tilt ...

Nicola e Jara/ Uomini e Donne : la coppia lascia il Trono over : Nicola e Jara, protagonisti del trono over di Uomini e Donne, annunciano di voler lasciare il programma per vivere la loro storia d'amore lontano dai riflettori.

Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over - Gemma senza parole : il regalo hot di Tina! (17 gennaio) : Uomini e Donne, Oggi 17 gennaio 2018 in onda il Trono Over. Colpo di scena per Gemma Galgani: in studio arriva il regalo hot di Tina Cipollari, un gigolò!

Uomini e Donne Trono Over : chi è il gigolò di Gemma? Aaron : Chi è Aaron, il gigolò di Gemma del Trono Over di Uomini e Donne? Aaron, 30 anni, è il gigolò che Tina Cipollari ha chiamato nello studio del Trono Over di Uomini e Donne per fare una sorpresa a Gemma Galgani. Questo ragazzo nella vita ha sempre lavorato come commesso e pasticcere. Non a caso, […] L'articolo Uomini e Donne Trono Over: chi è il gigolò di Gemma? Aaron proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne 2018 : Trono classico e over oggi - news gossip e streaming puntate intere : Tutte le Anticipazioni e le news di gossip sulle nuove puntate registrate di Uomini e Donne 2018 sia sul trono classico che su quello over. Gli appuntamenti inediti con lo storico programma ideato e condotto da Maria De Filippi andranno in onda come sempre dal lunedì al venerdì dalle 14 e 45 alle 16 e 10 circa su Canale 5. A seguire potrete trovare anche tutte le informazioni su dove poter rivedere in streaming le puntate che vi siete persi così ...

Uomini e Donne/ Nuovo look per Anna Tedesco : l'amicizia con Giorgio è davvero finita? (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over 17 gennaio: Nuovo anno e Nuovo look per Anna Tedesco! Ma l'amicizia con Giorgio Manetti è davvero finita?

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Gemma Galgani vince contro i tronisti giovani - ascolti record (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni e news trono over: Gemma Galgani e Giorgio Manetti battono ancora i ragazzi del trono classico, ecco gli ascolti TV record.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni : il bellissimo messaggio di Gemma Galgani (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: Tina Cipollari confessa di essersi lasciata con Chicco Nalli, ecco le sue dichiarazioni prendendo spunto da un'altra coppia...