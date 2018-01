Trentino-Alto Adige | la neve gioca con i bambini

Allerta meteo Trentino Alto Adige : pericolo valanghe marcato : Il pericolo valanghe in Alto Adige e’ marcato, cioe’ di grado 3 su 5 su quasi tutte le montagne dell’Alto Adige. La situazione e’ particolarmente critica lungo la cresta di confine. In Trentino il pericolo resta marcato in quota, oltre il limite del bosco. La neve fresca e quella ventata non si sono legate bene col manto sottostante, provocando rischio di distacco gia’ con debole sovraccarico. La diffusione degli ...

Meteo : torna la neve in Trentino-Alto Adige : Nevica oggi nel fondovalle del Trentino e dell’Alto Adige, a causa del transito di un fronte freddo con aria umida: nel corso della giornata le precipitazioni saranno più deboli e nel fondovalle potrebbe anche arrivare la pioggia. La neve sta causando disagi in Val Pusteria tra Vandoies e Perca: si segnalano rimasti bloccati. Fiocchi anche lungo l’Autostrada del Brennero tra Bolzano ed il confine. L'articolo Meteo: torna la neve in ...

Autostrada viaggiante : Trentino ed Alto Adige ci credono e continuano ad investire : TRENTO . Il convegno nazionale "Il Corridoio del Brennero per connettere l'Italia. Un'opportunità per il Trentino e per il Paese", organizzato a Trento dal Ministero delle Infrastrutture e dei ...

L'eleganza delle bollicine di montagna : ecco gli spumanti del Trentino Alto Adige : È il 1993 quando giunge il riconoscimento della Doc Trento - prima denominazione italiana riservata al metodo classico, seconda nel mondo dopo lo Champagne - che oggi riunisce i produttori, figli di ...

Maltempo - allerta neve in Trentino Alto Adige : alto rischio valanghe : La perturbazione annunciata sta per iniziare a mostrare i suoi effetti anche in Trentino alto Adige. Nelle prossime ore sono attese infatti pioggia e neve e la protezione civile ha emesso un avviso di allerta ordinario. MeteoTrentino parla di precipitazioni abbondanti e diffuse anche a carattere nevoso (60-80 mm, localmente superiori). Si potrebbero pertanto verificare condizioni di criticita’ ordinaria sulla rete viaria, nei siti ...

Sfratti - affitti costano di più. Emergenza Toscana e Trentino Alto Adige : affitti sempre più alti così come le tasse per le casa. E' Emergenza affitti e Sfratti e morosi in tutta Italia anche nelle regioni più ricche.

Il turismo della neve fa il botto Montagna - alberghi pieni al 90% Il Trentino Alto Adige batte tutti. Dati : La stagione delle feste natalizie parte bene per il turismo. Almeno a giudicare dalle buone performance registrate dal sistema ricettivo italiano per il Ponte dell'Immacolata, tradizionale avvio del periodo di festivita'. Secondo le analisi condotte... Segui su affaritaliani.it

Il turismo della neve fa il botto Montagna - alberghi pieni al 90% Il Trentino Alto Adige batte tutti. Dati : La stagione delle feste natalizie parte bene per il turismo. Almeno a giudicare dalle buone performance registrate dal sistema ricettivo italiano per il Ponte dell'Immacolata, tradizionale avvio del periodo di festivita'. Secondo le analisi condotte... Segui su affaritaliani.it

Vacanza in Trentino Alto Adige per scoprire i mercatini di Natale più belli : Una settimana sulle piste innevate così come un weekend di relax alle terme diventano l’occasione perfetta per vivere la magia dell’atmosfera natalizia se la destinazione è giusta: basta organizzare una Vacanza in Trentino per scoprire i mercatini di Natale più…Continua a leggere →

VACANZA IN Trentino Alto ADIGE PER SCOPRIRE I MERCATINI DI NATALE PIÙ BELLI : Una settimana sulle piste innevate così come un weekend di relax alle terme diventano l’occasione perfetta per vivere la magia dell’atmosfera natalizia se la destinazione è giusta: basta organizzare una VACANZA in TRENTINO per SCOPRIRE i MERCATINI di NATALE più…Continua a leggere →

Sciopero treni oggi 7 dicembre 2017/ Trentino Alto Adige - stop Trenitalia e Sad : corse garantite (info orari) : Sciopero oggi 7 dicembre 2017: Trentino Alto Adige, treni trenitalia e corse Sad, protesta e ultime notizie su servizi e disagi. Info, orari e sindacati coinvolti (Pubblicato il Thu, 07 Dec 2017 12:28:00 GMT)

Sciopero oggi 6 dicembre 2017/ Trenitalia - capitreno e macchinisti Trentino Alto Adige : Sciopero oggi 6 dicembre 2017: Trenitalia, capitreno e macchinisti Trentino Alto Adige. L'adesione sfiora il 90%. Domani si ferma il personale SAD. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 16:47:00 GMT)

Freddo polare in Trentino Alto Adige : – 24°C in Val Senales : Il Trentino Alto Adige è stretto nella morsa del Freddo polare: le temperature in picchiata hanno fatto registrare una minima di -24°C in Val Senales (ai 3.035 metri del Teufelsegg), e neve sui rilievi fino a 70 centimetri. Si rilevano invece -21°C, oltre i 3.200 metri (Cima Beltovo sopra Solda, Croda delle Cornacchie). Bolzano si è risvegliata con -2°C, ma la città più fredda oggi è Brunico con -13,4°C. Temperature gelide anche in Trentino: ...

Cortina d’Ampezzo - il Sindaco : “mio obiettivo i Mondiali di Sci del 2012 - poi valuteremo eventuale passaggio al Trentino Alto Adige” : “Certo, saluto con favore e sono contento per il passaggio di Sappada al Friuli Venezia Giulia: ritengo giusto che sia stata esaudita la volontà della comunità sappadina, che si sentiva più legata al Friuli, e che forse si sentiva anche un pò trascurata dalla Regione Veneto, ma per quanto riguarda Cortina, la nostra amministrazione è stata eletta pochi mesi fa ed il nostro mandato è quello di lavorare per arrivare con successo ai Mondiali ...