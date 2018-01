Treno merci Cina-Italia | ecco perché agevolerà l’economia italiana

Migranti : trovato morto su Treno merci : BOLZANO, 24 DIC - Un migrante è morto nella notte su un treno merci al Brennero nel suo viaggio dall'Italia verso l'Austria. L'uomo è stato folgorato da una scarica elettrica, sul tetto di un ...

Tragedia al Brennero : profugo muore folgorato sul Treno merci : Brennero. Ancora un morto sui treni dei migranti in viaggio dall'Italia verso l'Austria. Questa notte allo scalo merci del Brennero è stato trovato il corpo di un uomo folgorato da una scarica ...

Treno merci deraglia su linea del Brennero - interrotta la circolazione - : L'incidente è avvenuto venerdì sera attorno alle 22.30 nello Stafflachtunnel, vicino a St. Jodok am Brenner. Nessuno è rimasto ferito e la polizia ha fatto sapere che il mezzo non trasportava sostanze ...

23 migranti mezzo assiderati trivati su un Treno merci

Germania - scontro tra un Treno merci e uno passeggeri : almeno 50 feriti : Il salvataggio dei feriti, a bordo del treno che in serata ha subito un incidente, in Germania, si sta rivelando complicato a causa della caduta di alcuni cavi elettrici. Lo scrive la "Bild on line". ...

Treno merci collega l'Italia alla Cina - : Il Treno merci trasporterà container carichi di macchine industriali, mobili italiani e piastrelle di ceramica. I destinatari del carico saranno diverse grandi catene di vendita al dettaglio in Cina. ...

Più di 100 renne uccise da un Treno merci in Norvegia : Più di 100 renne in Norvegia sono state uccise negli scorsi giorni dopo essere state sorprese sui binari e investite da treni merci in corsa, scatenando la protesta per far erigere un qualche tipo di barriera durante la loro migrazione. Torstein Appfjell, un pastore di renne che si è detto “frastornato dalla rabbia”, ha definito le morti “assolutamente tragiche” e “senza precedenti”. Ha dichiarato che l’incidente peggiore è avvenuto sabato ...

Partito da Mortara il primo Treno merci Italia-Cina - impiegherà 18 giorni lungo la "nuova Via della Seta" : Alle 11.50 il primo treno merci diretto Italia-Cina è Partito dal terminal ferroviario del Polo logistico integrato di Mortara, in provincia di Pavia, per affrontare il suo viaggio lungo 10.800 chilometri e 18 giorni.Arriverà a metà dicembre a Chengdu, capoluogo del Sichuan, con una ventina di container di prodotti made in Italy: in particolare per questo primo viaggio (non a pieno carico, alcuni dei 17 carri erano vuoti) il ...

Bimbo di 5 anni ritrovato sul Treno merci al Brennero - identificata la famiglia : I parenti si troverebbero in nord Europa. Il bambino, che ha detto di chiamarsi Anthony, è originario della Sierra Leone. Per ora affidato a una famiglia...