Treni e metro | i pendolari crescono ma non abbastanza Legambiente | Basta risorse a

Roma - a rischio l’apertura della stazione San Giovanni della metro C. Treni ogni 16 minuti e ‘502 questioni tecniche irrisolte’ : l’apertura della stazione San Giovanni della metro C di Roma, prevista “entro il 4 marzo”, è a forte rischio. La Commissione collaudo, presieduta dall’ex ragioniere dello Stato, Andrea Monorchio, ha respinto la richiesta di consegna anticipata della tratta avanzata l’8 gennaio scorso dalla società capitolina Roma metropolitana. In una lettera datata 10 gennaio, che Ilfattoquotidiano.it ha potuto visionare, la commissione di collaudo mette in ...

Napoli - per ora niente Treni da 39 metri nella metro : si viaggia ancora con quelli da 25 metri : La precisazione dell'assessore ai trasporti dopo la polemica sui nuovi treni che non riuscirebbero ad accedere tramite il pozzo di lavorazione

Napoli - i nuovi Treni per la metro sono troppo grandi : non entrano nel tunnel : Napoli, i nuovi treni per la metro sono troppo grandi: non entrano nel tunnel Inutilizzabili i convogli da 39 metri, l’alternativa è ricorrere a mezzi di 30 anni fa per la linea 6 Continua a leggere L'articolo Napoli, i nuovi treni per la metro sono troppo grandi: non entrano nel tunnel sembra essere il primo su NewsGo.

Napoli - metrò da comiche Troppo grandi i Treni nuovi : Napoli - E vai a capire, ora, chi è che ha sbagliato i calcoli: i progettisti o i direttori dei lavori? Perché la differenza non è di qualche centimetro ma di ben 14 metri. Dai 25 dei vecchi treni ai 39 dei nuovi, previsti dal contratto. E vai a capire, ora, chi è che si prenderà la briga di spiegare ai napoletani che la nuova metropolitana, costata un centinaio di milioni di euro, non potrà impiegare i convogli di ultima generazione perché non ...

Napoli - metropolitana linea 6 : il tunnel è troppo stretto e i Treni nuovi non passano : La linea 6 rischia di trasformarsi nella Waterloo dell'Anm. Chiusa dal 2013 per i lavori di estensione della tratta, la metropolitana leggera, che collega Fuorigrotta a Mergellina, dovrebbe riprendere ...

Roma. Metro : 14 nuovi Treni e manutenzione del parco rotabile : Saranno investiti più di 425 milioni per ammodernare le linee Metro A e B, per la creazione di una nuova flotta con l’acquisto di 14 nuovi treni e per la manutenzione del parco rotabile. Roma Capitale ha ottenuto dal Ministero…Continua a leggere →

Buone notizie per i pendolari - in arrivo Treni e metropolitane. Il dettaglio : Buone notizie per i pendolari italiani. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha firmato il decreto di riparto di 1,397 miliardi per le linee metropolitane, filoviarie e ...

Zaino sospetto in metro a Porta Nuova : Gtt ferma i Treni per quasi due ore - falso allarme : metropolitana ferma fino alle 9,40, questa mattina, martedì 26 dicembre, a causa di un allarme bomba a Porta Nuova . Uno Zaino abbandonato e sospetto su un treno ha fatto scattare il piano di ...

"Ve so' spariti i Treni?" - caos metro Roma : Ancora disagi per i passeggeri della metropolitana di Roma . Sulle linee B e B1 oggi si sono registrati ritardi a causa, si legge sul sito dell'Atac, del '' numero di treni circolanti inferiori ...

Roma. Metro A Metro B : previsto il rinnovo dei Treni : Positivo incontro tra il Ministro Graziano Delrio e il sindaco Virginia Raggi, che si sono confrontati sulle esigenze della mobilità pubblica nella città di Roma anche in riferimento alle richieste presentate dal Comune. Il Ministro ha dichiarato la disponibilità del…Continua a leggere →

Metrò in tilt - Treni usurati e in servizio : Rotti, vecchi, imbrattati dai gaffiti, fermi per mancanza di pezzi di ricambio, in attesa di revisione per il tagliando dei chilometri, saccheggiati, in gergo 'cannibalizzati', per riparare quelli ...

Napoli - metropolitana al collasso : stop ai Treni da Dante a Garibaldi : Trasporti in tilt a Napoli: circolazione dei treni sospesa dalle 9 di questa mattina sulla tratta Dante-Garibaldi della Linea 1 del metrò. Il servizio resta attivo solo sulla tratta...

'Meno Treni' - ancora ritardi e disagi su metro B a Roma : Roma, 4 dic. (AdnKronos) - ancora disagi per i pendolari della metropolitana di Roma. Sulle linee B e B1 oggi si sono registrati ritardi a ''causa del numero ridotto dei treni circolanti'', si legge ...

'Meno Treni' - ancora ritardi e disagi su metro B a Roma : ancora disagi per i pendolari della metropolitana di Roma . Sulle linee B e B1 oggi si sono registrati ritardi a ''causa del numero ridotto dei treni circolanti'', si legge sul sito dell'Atac. Per ...