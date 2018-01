Tre milioni o dico tutto a tuo marito | e lei paga

Regione Lazio : in un bando olTre 5 milioni per artigianato : Roma, 17 gen. (askanews) oltre 5 milioni di euro per aiutare artigiani e Pmi del Lazio a modernizzarsi, migliorare la loro competitività e puntare sull'internazionale. Questo lo scopo dei due bandi ...

Ascolti tv - olTre 5 milioni di telespettatori per Romanzo famigliare : E’ Romanzo famigliare, le fiction firmata da Francesca Archibugi per Rai1, a vincere la sfida degli Ascolti di prima serata raggiungendo 5 milioni e 67mila telespettatori e uno share del 20.4%. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Ma che bella sorpresa ha registrato 2 milioni 892mila spettatori con l’11.98% di share. Su Italia 1 il film Harry Potter e la Pietra Filosofale è stato visto da 2 milioni 3mila spettatori (8.93%). Su Rai2 ...

Slot - in un anno bruciati olTre 50 milioni : ROVERETO. I dati del 2017 sono ancora in elaborazione, ma dalle prime proiezioni il trend pare in crescita. Quelli già elaborati dicono che ogni roveretano (la fonte è l'indagine nazionale ...

Quattro Dipartimenti dell'Ateneo attrarranno risorse per olTre 30 milioni in 5 anni : Moriconi: "Avremo nuove strutture, con strumentazioni all'avanguardia e personale". I progetti presentati dai Direttori (UNWEB) Perugia. "Mi piace evidenziare che i Dipartimenti di eccellenza dell'...

Antitrust : multa da olTre 23 milioni a Poste Italiane. La replica : faremo ricorso al Tar : Sanzionata la posizione di mercato dominante nel recapito della corrispondenza ordinaria negli invii multipli per i clienti business. Poste Italiane è intenzionata a ricorrere al Tar

TLC - cresce la banda larga : olTre 16 milioni unità in 9 mesi : (Teleborsa) - Agcom: le linee broadband di rete fissa raggiungono i 16,4 milioni di unità Gli accessi complessivi della rete fissa crescono per il quarto trimestre consecutivo grazie all'andamento ...

Anno record per Volkswagen - vendute olTre 6 milioni di auto : Roma, (askanews) - Il 2017 è stato un Anno da record per il marchio Volkswagen. Il gruppo tedesco ha venduto oltre 6 milioni di auto, registrando una crescita del 4,2% rispetto all'Anno precedente e ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Tre milioni di italiani a letto con l'influenza (14 gennaio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: l'incompetenza è l'avversario da battere. Grave il giovane pestato dal branco. Tre milioni di italiani al letto con l'influenza. (14 gennaio 2018).(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 03:15:00 GMT)

Eurojackpot : centrato in Danimarca un 5+1 da olTre 2 milioni di euro. : Nel secondo concorso dell’Eurojackpot, una sola vincita con il “5+1” viene centrato in Danimarca, nessuna vincita con il 5+2. Danimarca fortunata all’Eurojackpot, il concorso europeo gestito in Italia da Sisal. Le estrazioni di venerdì 12 gennaio le hanno infatti regalato un ricco “5+1” da 2.082.967 euro, e sono stati anche centrati ben sette “5+0” da 105.023 euro ciascuno, tre in […]

Real Madrid Neymar/ 400 milioni poTrebbero non bastare - Emery : vogliono destabilizzarci : Real Madrid Neymar, 400 milioni potrebbero non bastare, PSG è questione di orgoglio. Il club spagnolo vorrebbe assicurarsi la stella della nazionale brasiliana ma…(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 10:54:00 GMT)

REAL MADRID - OFFERTA CHOC PER NEYMAR/ Pronti 400 milioni - ma il Manchester United poTrebbe offrirne di più! : NEYMAR al REAL MADRID? Pronti 400 milioni per il fuoriclasse del Paris St Germain, ma il Manchester United potrebbe offrirne di più! Asta folle all'orizzonte per il brasiliano?(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 21:54:00 GMT)

Messi - ingaggio monsTre : 100 milioni all'anno! : TORINO - Un quadriennale da 400 milioni di euro lordi, quasi 50 milioni netti all'anno. Sono le cifre monstre del nuovo contratto di Lionel Messi , che ha rinnovato fino al 2021, rivelate da 'Football ...

Lombardia - presa in carico : ecco la lettera che arriverà nelle case di olTre 3 milioni di pazienti cronici : Un problema con cui tutto il mondo fa i conti e al quale solo Regione Lombardia ha avuto il coraggio di trovare una risposta'. ' Nella lettera ha continuato il titolare regionale della Sanità è ...