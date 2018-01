Tiziana Siciliano | la pm ' assolve' Marco Cappato per il suicidio assistito di Dj Fabo

Dj Fabo - la pm Tiziana Siciliano : “Assolvete Cappato. Rappresento lo Stato - quindi anche l’imputato” : Al processo per la morte di Dj Fabo la pm Tiziana Siciliano ha chiesto l’assoluzione di Marco Cappato: “Noi pubblici ministeri rappresentiamo lo Stato , non siamo gli avvocati dell’accusa come in altri ordinamenti, pur civilissimi. Io mi rifiuto di essere l’avvocato dell’accusa. Io Rappresento lo Stato e lo Stato è anche l’imputato Cappato – ha detto – . È nostro dovere cercare prove anche a favore dell’imputato e anche alla luce del ...

Il video dell'agonia di dj Fabo mostrato in aula. Si commuove anche la pm Tiziana Siciliano : Con gli occhi gonfi di lacrime, non solo la madre e la fidanzata di Fabiano Antoniani, noto come dj Fabo, ma anche la pm Tiziana Siciliano e il pubblico presente, hanno guardato le immagini del filmato de Le Iene, nel quale si vede l'agonia della sua condizione di cieco e tetraplegico e anche una sua crisi respiratoria."Andrò via col sorriso perché vivo nel dolore" sono alcune delle parole di Fabo nel video. A processo per aiuto al ...