TIM | avanti tutta nella creazione della joint venture con Canal +

Baby gang in azione a Napoli. Un'altra aggressione davanti alla fermata della metro. E a Pomigliano - vitTIMe scelte perchè di colore : L'ultimo caso davanti alla stazione 'Policlinico': un sedicenne ha riferito di essere stato avvicinato da un gruppo di ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 18...

Short track - Europei Dresda 2018 : Fontana - setTIMa sinfonia davanti a Valcepina. Knegt domina al maschile - staffette a Russia e Olanda : Gli Europei di Short track a Dresda (Germania) sono andati in archivio e la rassegna ha offerto tante soddisfazioni all’Italia: il settimo sigillo in carriera di Arianna Fontana, la doppietta tricolore nell’overall con Martina Valcepina e gli ottimi piazzamenti di Tommaso Dotti e della staffetta maschile. Day-3 iniziato subito con il botto per i nostri colori: successo della Fontana nei 1000 metri in 1’31″921 a precedere ...

Sci alpino - Slalom Wengen 2018 : Marcel Hirscher rompe la maledizione! Che trionfo davanti a Kristoffersen. SetTIMo Stefano Gross : Marcel Hirscher non finisce più di stupire. Non aveva mai vinto in Coppa del Mondo a Wengen ed oggi l’austriaco ha finalmente rotto la maledizione. A suo modo. Lo stesso con cui ha vinto, o per meglio dire dominato, le ultime sette gare tecniche e gli ultimi cinque Slalom della stagione. L’unico che gli è sfuggito è stato il primo, a Levi, quando ancora non era al top della forma dopo la frattura del malleolo in estate. Stavolta la ...

Calciomercato Napoli/ News - Il Newcastle torna a farsi avanti per Pepe Reina (UlTIMe notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra azzurra: il Newcastle vorrebbe avere subito il portiere spagnolo Pepe Reina, piace all'ex tecnico Rafa Benitez.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 13:04:00 GMT)

Sci alpino - Discesa Bad Kleinkirchheim – Sofia Goggia seconda nell’ulTIMa prova! Gisin davanti - Gut e Vonn attardate : A Bad Kleinkirchheim è tutto pronto per la disputa della Discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi austriache si inizierà a gareggiare dalle ore 11.15, nella prima mattinata si è però disputata l’ultima prova. A realizzare il miglior tempo è stata Michelle Gisin: la svizzera ha fermato il cronometro su 1:36.94 e si conferma tra le favorite per il successo. Eccellente seconda la nostra Sofia ...

Ciclismo - Santos Women’s Tour 2018 : Amanda Spratt conquista la generale. Nell’ulTIMa tappa vince Chloe Hosking davanti a Giorgia Bronzini : Amanda Spratt è ancora la regina del Santos Women’s Tour. La 30enne australiana, portacolori della Mitchelton-Scott, si è ripetuta anche quest’anno, andando a conquistare il secondo successo consecutivo in classifica generale. La breve tappa conclusiva, 46 km attorno ad Adelaide, è stata vinta da Chloe Hosking, che batte allo sprint la nostra Giorgia Bronzini. Il ritmo della gara è stato, come previsto, elevatissimo fin dai primi chilometri e ...

Calciomercato Roma/ News - Alisson : anche le Merengues si fanno avanti (UlTIMe notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: aumentano le società interessate all’estremo difensore brasiliano, Alisson, che ora piace anche al Real Madrid(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 09:43:00 GMT)

LIVE Short track - Europei Dresda 2018 in DIRETTA : grande Italia nelle batterie! Fontana e Valcepina avanti tutta - otTIMa staffetta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Short track. Incomincia il lungo weekend della rassegna continentale che si svolgerà a Dresda (Germania): venerdì 12 gennaio riservato ai turni preliminari sul ghiaccio teutonico. Spazio alle batterie dei 500, 1000 e 1500 metri sia maschili che femminili. L’Italia si affiderà soprattutto alla stella Arianna Fontana e Martina Valcepina che vanno a caccia delle finali puntando ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : la Norvegia domina dal trampolino in Val di Fiemme. Riiber in testa davanti ad Andersen e Graabak - ulTIMo Buzzi : Dominio norvegese nel segmento di salto della prima Gundersen in Val di Fiemme, dove è in corso la quarta tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Gli scandinavi occupano i primi tre posti della classifica dopo il segmento dal trampolino lungo HS135, segnale evidente della condizione di forma straripante di cui gode lo squadrone norvegese, guidato per ora da Jarl Magnus Riiber, leader parziale con un salto da 143.9 punti, che, ...

Biathlon - IBU Cup Arber 2018 : Jean-Guillaume Beatrix fa sua la 20km davanti a Paschchenko e Chepelin - setTIMo il nostro Dotto : Il fine settimana della IBU Cup 2018 di Arber, in Germania, si apre con la netta vittoria del francese Jean-Guillaume Beatrix nella 20km individuale. Il transalpino, infatti, ha preceduto il russo Petr Paschchenko ed il bielorusso Vladimir Chepelin, che completa il podio. Buona settima posizione per il nostro Pietro Dutto. Jean-Guillaume Beatrix, dunque, domina la prova di Arber gestendo la partenza (era terzo dopo la prima serie di spari) per ...

Calciomercato Inter/ News - Joao Mario : due spagnole si fanno avanti (UlTIMe notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: Joao Mario dovrebbe svestire la casacca del club milanese a breve, due spagnole si sono fatte avanti nelle ultime ore(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:41:00 GMT)

Dalla Spagna - ulTIMatum a Zidane : 'Avanti in Champions o esonero' : Quarto in campionato a 16 punti dal Barcellona , Zinedine Zidane è finito nel mirino della critica madridista. Secondo Sport, il tecnico francese del Real Madrid avrebbe ricevuto un ultimatum dal presidente Florentino Perez : passaggio del turno in Champions (agli ottavi c'è il Paris Saint Germain ) o esonero.