Terremoto 4 | 2 nel sud dell' Austria | tremano le Alpi al confine con l' Italia

Scossa di Terremoto nel cuore dell'Europa - in Austria : tremano numerosi stati. Sisma avvertito anche al Nord Italia. : Una Scossa di terremoto di intensità moderata si è verificata alle ore 20.07 nel cuore dell'Europa. Un Sisma di magnitudo 4.2 sulla scala Richter è stato localizzato nell'Austria occidentale:...

Scossa di Terremoto nelle Marche : epicentro nel maceratese : Una Scossa di terremoto si è verificata alle ore 17.55 al Centro Italia, nelle Marche. Secondo le rilevazioni dell'INGV, la Scossa è stata di magnitudo 3.0 sulla scala Richter ed ha avuto...

Terremoto - Lazio : arrivate 35 segnalazioni per guasti e disagi nelle ‘casette’ : guasti e disagi in alcune casette per i terremotati del Lazio ma nel complesso, considerando il lavoro fatto, si tratta di numeri esigui. Sono 34 le segnaLazioni arrivate alla Regione Lazio per problemi nelle Sae (Soluzioni abitative in emergenza) su circa 500 casette consegnate e dopo 28 sopralluoghi compiuti in questi giorni su un totale di 35 previsti. A fornire le cifre è stato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Politiche ...

Moderata scossa di Terremoto nel mar Tirreno a largo della Sicilia - dati INGV : Una scossa di terremoto di Moderata entità è stata registrata oggi 16 gennaio 2018, esattamente alle 11.49, nel mar Tirreno meridionale tra Sicilia e Sardegna. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Terremoto - la Protezione Civile : 687 casette consegnate nel Lazio - 2.251 Sae totali : Ad oggi sono stati completati i lavori in 121 aree e sono state consegnate ai Sindaci 2.251 Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) in 30 comuni. In particolare sono 927 le casette consegnate nelle Marche, 687 nel Lazio, 509 in Umbria e 128 in Abruzzo. Attualmente sono in corso lavori in 79 aree. Secondo i dati forniti dalle quattro Regioni colpite, al 28 novembre, sono complessivamente 3.662 le Sae ordinate per i 48 comuni che ne hanno fatto ...

Terremoto - forte scossa in Portogallo : epicentro ad Évora - panico nell’entroterra di Lisbona [LIVE] : Una violenta scossa di magnitudo 4.9 secondo i primi dati del Centro Sismico Euro/Mediterraneo ha colpito il Portogallo pochi minuti fa, alle ore 12:51 italiane. La scossa s’è verificata nell’entroterra di Lisbona, con epicentro ad Évora, ad una profondità di circa 16km. Scene di panico e tanta gente in fuga nelle zone più vicine all’epicentro. Seguiranno aggiornamenti L'articolo Terremoto, forte scossa in Portogallo: epicentro ...

Due scosse di Terremoto nella notte in Centro Italia : La terra ha tremato nella notte nell’Italia centrale. Un sisma di magnitudo 2.5 è stato registrato alle ore 5.49 nelle zone già colpite dal terremoto, tra le province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia e Rieti. I comuni più vicini all’epiCentro…Continua a leggere →

C’è stato un Terremoto di magnitudo 7.1 nel sud-ovest del Perù : Alle 4 di notte locali — quando in Italia erano le nove del mattino — si è verificato un terremoto di magnitudo 7.1 nel sud-ovest del Perù. L’epicentro è stato localizzato a largo della costa pacifica del paese — è stato escluso The post C’è stato un terremoto di magnitudo 7.1 nel sud-ovest del Perù appeared first on Il Post.

Terremoto del Belice - stanotte due scosse nel giorno del 50esimo anniversario : Terremoto del Belice , dopo 50 anni la terra torna a tremare nel cinquantesimo anniversario del devastante Terremoto del 14-15 gennaio 1968, due lievi scosse sono state avvertite questa notte a ...

Terremoto - violenta scossa in Perù : allarme tsunami nel Pacifico. La terra trema anche in Grecia - Afghanistan - Iran - Giappone - Messico e Oceania : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito la costa del Perù alle 10:18 italiane di stamattina (le 04:18 della notte locali): il Pacific tsunami Warning Centre ha lanciato l’allarme maremoto con onde che potrebbero interessare le fasce costiere situate entro i 300 chilometri di distanza dall’epicentro, mentre dall’entroterra non sono ancora pervenute notizie e i soccorritori sono operativi per raggiungere le zone ...

Terremoto in Afghanistan : scossa magnitudo 5.3 nel nordest : Un Terremoto magnitudo 5.3 si è verificato alle 09:19 UTC nel nordest dell’Afghanistan: lo rende noto l’Istituto geofisico statunitense USGS. L’epicentro del sisma è stato localizzato 42 km a sud di Jarm, e l’ipocentro a 204,2 km. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. L'articolo Terremoto in Afghanistan: scossa magnitudo 5.3 nel nordest sembra essere il primo su Meteo Web.

