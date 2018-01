TERNA e LUISS | al via la partnership che garantirà i più elevati standard di formazione

: #roma @TernaSpA e @UniLUISS: nuova partnership per formare i manager del futuro: - BlitzQuotidiano : #roma @TernaSpA e @UniLUISS: nuova partnership per formare i manager del futuro: - pierecall : Al via l’asse Terna-Luiss: così l’azienda formerà i manager del futuro - robertoabate77 : RT @TernaSpA: Luiss e Terna per i giovani, l'ad #Terna Luigi Ferraris: "Investire sulla formazione e l'inserimento dei giovani nel mondo de… - thexeon : Terna e Luiss, al via partnership che punta su innovazione e sostenibilità -

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Valorizzare la crescita dei migliori talenti ad alto potenziale attraverso il reclutamento e lo sviluppo del capitale umano. Con questo obiettivo ha preso il via il progetto formativo di, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione italiana e tra i principali operatori di rete al mondo e, l’Università intitolata a Guido Carli, ai primi posti tra gli atenei non statali nelle classifiche nazionali. La collaborazione testimonia la volontà di creare un percorso virtuoso per unire imprese e mondo accademico, in grado di favorire lo sviluppo delle professionalità oggi più adeguate ad affrontare il mercato del lavoro e a contribuire alla crescita necessaria del Paese. Laè stata presentata oggi nella sededi Villa Blanc. Intervenuti tra gli altri: l’Amministratore Delegato diLuigi Ferraris, il Rettore dell’Ateneo Paola Severino, il Direttore ...