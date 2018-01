Tensione in Asia | decisa la sorte della Corea del Nord

: RT @PaoloMauri78: Ancora uno sguardo ad est per capire meglio cosa sta succedendo in #Asia per @occhidiguerra #China #India #ArunachalPrade… - hicmanebimus : RT @PaoloMauri78: Ancora uno sguardo ad est per capire meglio cosa sta succedendo in #Asia per @occhidiguerra #China #India #ArunachalPrade… - PaoloMauri78 : Ancora uno sguardo ad est per capire meglio cosa sta succedendo in #Asia per @occhidiguerra #China #India… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Gli Stati Uniti ed i 19 alleati, tra cui anche l'Italia, hanno deciso di inaugurare definitivamente il blocco navaledelcontrollando sistematicamente ogni nave diretta verso le coste di Pyongyang per impedire, così, a Kim-Jong Un di poter violare le sanzioni delle Nazioni Unite nonché l'importazione di materiale bellico. Non ci saranno complicazioni né interferenze con i traffici legali marittimi, ma saranno ostacolati solamente gli scambi nave a nave come quelli già avvenuti in mare aperto e testimoniati dalle immagini satellitari. A riportare la notizia è stato proprio il segretario di stato americano, Rex Tillerson, subito dopo il termine del Summit tenutosi in Canada, a Vancouver, dal quale sono stati esclusi Cina e Russia. La riunione dei ministri degli esteri aveva come scopo quello di dimostrare la solidarietà di tutto il mondo nei confronti delle azioni ...