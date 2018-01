SuperLuna Blu il 31 gennaio | sarà l' ultima del 2018

SuperLuna Blu - cos'è e come vedere l'eclissi totale : Niente paura: basta seguire l'evento in streaming sul sito di Virtual Telescope . La prossima Superluna , la seconda e ultima Luna Piena al perigeo del 2018, concluderà il ciclo di tre consecutive , ...

Eclissi totale della “SuperLuna Blu” : arriva un grande spettacolo in cielo - ecco cosa sta per accadere : A fine mese un evento astronomico imperdibile: protagonista la Luna, che “non sarà come le altre: sarà una cosiddetta ‘Luna Blu‘, come viene tradizionalmente chiamata la seconda Luna Piena di uno stesso mese, anche se in realtà si tingerà di rosso“, spiega Gianluca Masi, astrofisico, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. Il 31 gennaio dunque il nostro satellite sarà interessato da “una splendida ...