Su dj Fabo la procura vuole l' assoluzione per Cappato

: Dj Fabo, la procura di Milano: "Cappato ha rispettato il desiderio di morire" - valigiablu : Dj Fabo, la procura di Milano: "Cappato ha rispettato il desiderio di morire" - AdrianaBravi1 : Dj Fabo, la procura di Milano: "Cappato ha rispettato il desiderio di morire" - passionescatto : Dj Fabo, la procura di Milano: "Cappato ha rispettato il desiderio di morire" - ilquotidiano1 : Dj Fabo, la procura di Milano: "Cappato ha rispettato il desiderio di morire": L'esponente… - cerebro84 : Dj Fabo, la procura di Milano: "Cappato ha rispettato il desiderio di morire" -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Ladi Milano chiede l'di Marco, l'esponente radicale sotto processo per avere agevolato il suicidio di Fabiano Antonioli, il disc jockey ridotto in condizioni vegetative da un incidente stradale e spirato in una "clinica della dolce morte" in Svizzera. Al termine di un processo sofferto e a volte commovente, i pubblici ministeri Sara Arduini e Tiziana Siciliano hanno insistito sulla linea seguita fin dall'inizio: il comportamento dinon ha violato il codice penale, perché Djaveva maturato autonomamente e irrevocabilmente la sua decisione di porre termine a una vita intollerabile. E il ruolo dinon ebbe alcun peso nella decisione e nella sua esecuzione.Il radicale si era autodenunciato, per sollevare pubblicamente il tema della mancanza in Italia di una legge sul fine-vita al passo con i tempi. La...