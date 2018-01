' Sterilizzare i disoccupati' | la proposta choc del giovane Deputato

Gb - 'Sterilizzare i disoccupati' : bufera sul deputato dei giovani Tory : La vasectomia come ricetta per evitare al 'vasto mare dei disoccupati perditempo' di mettere al mondo 'quattro o cinque figli, mentre noi ne facciamo al massimo uno o due'. Parola di Ben Bradley, 28enne deputato conservatore britannico in piena ascesa, appena nominato da Theresa May ...