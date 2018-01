Stefano De Martino su Emma Marrone : "So di aver creato dispiaceri" : Stefano De Martino ha parlato di Emma Marrone, e quando ciò succede fa sempre notizia. Emma e Stefano sono stati una delle coppie nate ad Amici di Maria De Filippi più amate di sempre, chiunque abbia seguito la loro edizione - ricca di talenti, tra l'altro -, ricorderà molto bene i loro momenti in casetta: si divertivano e facevano divertire noi a casa, insieme a Pierdavide Carone ci hanno regalato momenti indimenticabili, come quando giocavano ...

Stefano De Martino prima di partire per l'Isola : una chiamata speciale : Sia in tv che ai vari giornali di cronaca rosa, l'ex marito di Belen Rodriguez si è dichiarato ancora non innamorato. …

Stefano De Martino prima di partire per l’Isola : una chiamata speciale : Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: chiamata speciale prima della partenza per l’Isola dei Famosi Stefano De Martino ha dichiarato di essere single. Quella con Gilda Ambrosio è solo una semplice e bellissima amicizia. Sia in tv che ai vari giornali di cronaca rosa, l’ex marito di Belen Rodriguez si è dichiarato ancora non innamorato. […] L'articolo Stefano De Martino prima di partire per l’Isola: una chiamata speciale ...

Stefano DE MARTINO / L'avventura all'Isola dei famosi 2018 sta per iniziare : il ballerino è partito : STEFANO De MARTINO verso l'Isola dei famosi 2018: ecco le dichiarazioni dello showman campano a pochissimi giorni dalla partenza verso l'Honduras e l'esordio in prima serata.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 09:32:00 GMT)

Stefano De Martino disperato : l'annuncio choc prima dell'Isola dei famosi Video : Stefano De Martino ha lasciato l'Italia per raggiungere l'Honduras [Video], dove quest'anno prendera' parte alla nuova edizione dell'#Isola dei famosi. Il reality show condotto da Alessia Marcuzzi andra' in onda su Canale 5 a partire dal prossimo lunedì 22 gennaio: l'ex marito di Belen Rodriguez vestira' i panni di inviato e come da tradizione in questi giorni si è recato prima di tutti in Honduras per le riunioni in vista del gran ...

Stefano De Martino / Prima dell’Isola dei Famosi 2018 : “Belen non mi ha strappato dalle braccia di Emma” : Stefano De Martino verso l'Isola dei Famosi 2018: ecco le dichiarazioni dello showman campano a pochissimi giorni dalla partenza verso l'Honduras e l'esordio in Prima serata.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 06:00:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni e cast : prima puntata a rischio? Stefano De Martino lancia l'allarme : Isola dei Famosi 2018, Anticipazioni e cast: prima puntata a rischio? Ancora maltempo in Honduras, Stefano De Martino tiene tutti in allerta con e sue storie sui social.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 04:05:00 GMT)

Stefano De Martino : “Emma lasciata per Belen? Ho scelto io e ho creato dispiaceri. Con la ex moglie ora c’è equilibrio” : Stefano De Martino, nuovo inviato dell’Isola dei famosi, torna a parlare di Belen Rodriguez e (indirettamente) di Emma Marrone, le sue ex. Stefano De Martino: “Quando è nato Santiago mi mancava il lavoro” Stefano si innamorò di Belen Rodriguez nel 2012 e mise la carriera in secondo piano salvo riprenderla tre anni dopo, ma intanto […] L'articolo Stefano De Martino: “Emma lasciata per Belen? Ho scelto io e ho creato ...

Stefano De Martino verso l'Isola dei Famosi : 'Belen? Ci siamo fatti il regalo più bello' : MILANO - 'Ho messo in pausa la mia vita reale per dedicarmi a quella professionale'. Un post condiviso da Stefano De Martino (@StefanodeMartino) in data: Gen 7, 2018 at 5:05 PST In partenza per l' ...

Alessia Marcuzzi/ Isola dei Famosi 2018 con Stefano De Martino : i complimenti per l'inviato : Isola dei Famosi 2018, Alessia Marcuzzi al svela perchè ha scelto proprio Stefano De Martino come suo invitato! Il ballerino, invece, svela che non è la prima volta che è stato contattato...(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 20:21:00 GMT)

Alessia Marcuzzi conquistata da Stefano De Martino : 'Bello - sexy e gran lavoratore' : Alessia Marcuzzi, prossima alla conduzione de 'L'Isola dei Famosi', si dichiara conquistata dal fascino del suo nuovo compagno d'avventura, Stefano De Martino . In un'intervista sul settimanale 'Chi', ...

ALESSIA MARCUZZI/ Isola dei Famosi 2018 con Stefano De Martino : prime mancanze per l'inviato : Isola dei Famosi 2018, ALESSIA MARCUZZI al svela perchè ha scelto proprio Stefano De Martino come suo invitato! Il ballerino, invece, svela che non è la prima volta che è stato contattato...(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 18:05:00 GMT)

Francesco Monte e Stefano De Martino : la frase che non passa inosservata Video : #Francesco Monte, ex tronista della trasmissione Uomini e Donne, e #Stefano De Martino, ballerino di Amici di Maria De Filippi, sono stati ospiti in studio a Verissimo, in onda come sempre il sabato pomeriggio su Canale 5, condotto da Silvia Toffanin. Francesco e Stefano, ormai ex cognati, hanno concluso entrambi le rispettive relazioni con le sorelle Rodriguez, ma il loro rapporto sembra essere rimasto intatto, e tra i due sembra esserci ...