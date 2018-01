Stefano De Martino | “Emma lasciata per Belen? Ho scelto io e ho creato dispiaceri Con la

Stefano De Martino verso l'Isola dei Famosi : 'Belen? Ci siamo fatti il regalo più bello' : MILANO - 'Ho messo in pausa la mia vita reale per dedicarmi a quella professionale'. Un post condiviso da Stefano De Martino (@StefanodeMartino) in data: Gen 7, 2018 at 5:05 PST In partenza per l' ...

Alessia Marcuzzi conquistata da Stefano De Martino : 'Bello - sexy e gran lavoratore' : Alessia Marcuzzi, prossima alla conduzione de 'L'Isola dei Famosi', si dichiara conquistata dal fascino del suo nuovo compagno d'avventura, Stefano De Martino . In un'intervista sul settimanale 'Chi', ...

Francesco Monte e Stefano De Martino : la frase che non passa inosservata Video : #Francesco Monte, ex tronista della trasmissione Uomini e Donne, e #Stefano De Martino, ballerino di Amici di Maria De Filippi, sono stati ospiti in studio a Verissimo, in onda come sempre il sabato pomeriggio su Canale 5, condotto da Silvia Toffanin. Francesco e Stefano, ormai ex cognati, hanno concluso entrambi le rispettive relazioni con le sorelle Rodriguez, ma il loro rapporto sembra essere rimasto intatto, e tra i due sembra esserci ...

Stefano De Martino festa a sorpresa prima di partire per l’isola : Stefano De Martino sarà l’inviato dell’Isola dei famosi e per la prima volta dovrà lasciare i suoi affetti per tre mesi. Sta per fare la valigia per volare in Honduras, ma intanto si gode la festa a sorpresa che gli hanno organizzato in famiglia. Si emoziona quando lo festeggiano e papà lo abbraccia calorosamente. Con lui c’è anche Gilda Ambrosio, anche se Stefano dice di essere single. A “Verissimo” De Martino ha detto: “Sono ...

Stefano De Martino : “Isola? Tre anni fa dissi di no come concorrente”. Alessia Marcuzzi : “Lui mi piace perché…” : Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, ecco le dichiarazioni alla vigilia de L’isola dei famosi 13, in onda su Canale 5 da lunedì 22 gennaio. Alessia Marcuzzi: “Ecco perché ho voluto Stefano De Martino all’Isola dei famosi“ Alessia Marcuzzi racconta al settimanale Chi: “Ho voluto subito Stefano De Martino perché è amato dalle donne, è […] L'articolo Stefano De Martino: “Isola? Tre anni fa dissi di no ...

Isola dei Famosi : la sorpresa a Stefano De Martino prima della partenza : Stefano De Martino è pronto a partire per l’Isola dei Famosi: da ballerino ad inviato per Alessia Marcuzzi La nuova edizione dell’Isola dei Famosi sta per iniziare e Stefano De Martino pare essere pronto alla partenza. Le ultime dichiarazioni del ballerino, infatti, sembrano aver confermato la sua voglia di fare e di mettersi in gioco […] L'articolo Isola dei Famosi: la sorpresa a Stefano De Martino prima della partenza ...

Stefano De Martino : "Io e Belen mai più insieme. Santiago? Somiglia a me - ma non diciamolo alla mamma" : Si racconta ai microfoni di Verissimo, Stefano De Martino. Il ballerino è pronto a partire per L'Isola dei Famosi e parla dell'amore per il figlio Santiago: «Io e Belen con...