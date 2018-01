Standing ovation per Fiorello a 90 Special in Sì o no ritrova Nicola Savino per il

Arisa da Standing ovation pensa solo a migliorarsi e se per farlo serve l'apparecchio - che apparecchio sia : ... incarnato di porcellana, broncio social e sguardo ammaliante o nostalgico in base all'occasione: Arisa è una bomba sexy e le sue ultime foto (con i capelli lunghi WOW ) lo gridano al mondo intero. ...

Potente discorso di Oprah Winfrey ai Golden Globes 2018 - Standing ovation contro i molestatori (video) : “Ragazze - abbiamo fatto la storia” : Il discorso di Oprah Winfrey ai Golden Globes 2018 è stato uno dei momenti più squisitamente politici della 75a edizione del premio: la celebre conduttrice afroamericana ha declamato un manifesto contro la cultura maschilista imperante a Hollywood, finalmente posta sotto accusa dalle tante testimonianze di donne che hanno rotto il silenzio sui reati sessuali perpetrati comunemente e impunemente per decenni. Oprah ha portato all'attenzione ...

CAROLINA KOSTNER/ La Standing ovation di Courmayeur (Gran Galà del Ghiaccio) : Video, CAROLINA KOSTNER, intervistata sulla situazione fisica di alcune giovani rivali, ha espresso tutto il suo cordoglio e la sua compassione per un problema come l'anoressia. (Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 22:22:00 GMT)

Usa : prete fa coming out - 'sono gay' - Standing ovation fedeli : Un sacerdote americano ha dichiarato davanti ai suoi parrocchiani la sua omosessualità e la risposta è stata una standing ovation. E' accaduto qualche giorno fa nella parrocchia si Santa Bernadette a ...

LIVE Napoli-Sampdoria - cronaca e risultato in tempo reale : 3-2 esce Hamsik Standing ovation per lui : 73 Si riscalda Duvan Zapata 71 Primo intervento della partita per Verre che finisce subito nel libretto dei cattivi: giallo per lui 70 Cambia anche Giampaolo: fuori Barreto dentro Verre 69 ...

Standing ovation - in un cd le band che hanno suonato con Vasco : Il cd comprende la cover di Vasco Rossi e il brano originale presentati dagli artisti per iscriversi al contest. Si può così ascoltare una versione molto particolare di Fegato fegato spappolato degli ...

"Sono un prete cattolico romano. E sì - sono gay!'. Il coming out del reverendo riceve la Standing ovation dei fedeli : "I preti della chiesa cattolica romana e del mondo dovrebbero incoraggiare a rompere il muro del silenzio e dire la verità sulla propria identità sessuale. Mi impegnerò a non vivere la mia vita nell'...

Standing ovation per Checco Zalone a Music tra una geniale cover di Guccini e l’omaggio a Pino Daniele (video) : Checco Zalone a Music arriva in studio con la sua versione di La prima Repubblica e racconta quali siano le difficoltà di essere papà di due femmine. Per lui la prima Standing ovation della serata, con un ritorno sulle scene che si attendeva da almeno due anni. "Sono due anni che non fatturo, è stata una cosa bruttissima", queste le parole di Zalone che si è anche soffermato sullo scandalo dei Paradise Papers per poi ammettere di aver avuto ...

Genoa-Atalanta - accoglienza da brividi per l’ex Gasperini : Standing ovation del ‘Ferraris’ : Genoa-Atalanta chiuderà la 16^ giornata di Serie A. Le due squadre sono in campo con il ‘Grifone’ che è passato subito in vantaggio grazie ad un goal di Bertolacci. Da segnalare però l’accoglienza riservata dal pubblico del ‘Ferraris’ a Gian Piero Gasperini, ex tecnico del ‘Grifone’ molto amato dai tifosi rossoblù. Cori, applausi e tutti in piedi per un allenatore che ha scritto pagine importanti nella ...

U2/ Standing ovation per la versione acustica di You're The Best Thing About Me (Che tempo che fa) : Video, gli U2 saranno ospiti di Fabio Fazio durante il programma televisivo Che tempo che fa, La band irlandese promuoverà anche l'ultimo album uscito a dicembre.(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 21:13:00 GMT)

Standing ovation all'Auditorium di Roma per il pianista Taskayali : 'Dopo i No - il bullismo e i genitori contrari è la mia rivincita' : Perché? 'Perché io facevo l'università, studiavo economia. E la musica la vedevano solo come una distrazione dallo studio. Andavo a fare i concerti di nascosto. Una volta sono andato in Indonesia ...

Nino Frassica / Video Popoff - il successo del 1967 conquista la Standing ovation (Lo Zecchino d'Oro) : Nino Frassica sarà tra gli ospiti della puntata speciale de Lo Zecchino D'oro dell'8 dicembre e canterà il brano del 1967 Popoff, su un cosacco goffo e grasso.(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 08:33:00 GMT)

Bagno di folla all'assemblea unitaria ma la Standing ovation è per Pietro Grasso : Ricalcando poi i precedenti: ' Dare le dimissioni dal gruppo del Pd è stata una scelta politica e personale che ha fatto molto rumore. Mi hanno offerto incarichi e chiesto di fermarmi un giro, mi ...

Al via l’assemblea nazionale di Mdp - Si e Possibile : Standing ovation per Pietro Grasso. Segui la diretta : Si è aperta a Roma l’assemblea dei delegati di Mdp, Si e Possibile, che daranno vita a una lista unitaria alle prossime elezioni. All’ingresso una lunga fila dei 1500 delegati, insieme a militanti e ospiti. Il presidente del Senato Pietro Grasso, che chiuderà i lavori e prenderà la guida del nuovo soggetto, è stato accolto da un caldo applauso e una standing ovation: tutti in piedi i dirigenti, da Massimo D’Alema a Pier Luigi ...