Speranze di rivedere Bob in Stranger Things 3? L’attore Sean Astin si augura di tornare

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Il personaggio di Bob inè stato certamente tra le novità più apprezzate della seconda stagione della serie Netflix: i Duffer Brothers hanno scritto per lui una storia che ha saputo conquistare i telespettatori con la giusta dose di curiosità, dubbio e pathos, fino all'epilogo di grande impatto sul pubblico.ATTENZIONE SPOILER!La conclusione della seconda stagione ha visto la tragica morte di Bob innel tentativo, riuscito, di salvare l'amata Joyce e il piccolo Will dai dermogorgoni pronti a divorarli. Dunque non ci sarà spazio per lui nella trama della terza stagione, ma l'attoreAustin ha dichiarato a Us Weekly a margine dell'ultima edizione dei Critics Choice Awards a Santa Monica di sperare in un ritorno di Bob in scena, anche solo nei ricordi dei protagonisti.Nessun dubbio sul fatto che "Bob è bello che andato" dopo la sua morte ...