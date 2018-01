Sorriso Montella | blitz contro l’Atletico Madrid | il Siviglia rialza la testa

: Sorriso #Montella, blitz contro l'#AtleticoMadrid: il #Siviglia rialza la testa - CalcioWeb : Sorriso #Montella, blitz contro l'#AtleticoMadrid: il #Siviglia rialza la testa - albacosmo57 : RT @GoalItalia: #AtleticoMadridSiviglia 1-2: primo sorriso per #Montella, battuto Simeone ?? - GoalItalia : #AtleticoMadridSiviglia 1-2: primo sorriso per #Montella, battuto Simeone ?? - moniar81 : Siviglia, #Montella senza pace: durissima contestazione ultras, interviene la polizia - jankrichter7 : @FcInterNewsit Lo accompagnerei volentieri, con il sorriso alle labbra alla Montella e il gesto alla epicBrozo ???? -

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Vincenzosi riscatta sulla panchina del. Successo per l’allenatore italianol’Atleticonel match d’andata dei quarti di finale di Coppa del Re al Wanda Metropolitano di. Grande movimento nella ripresa, Diego Costa porta in vantaggio gli uomini di Simeone al 73′ ma reazione delimmediata, qualche minuto più tardi autogol di Moya poi Correa regala ilal. Boccata d’ossigeno perdopo qualche tensione in settimana. L'articolol’Atletico: illasembra essere il primo su CalcioWeb.