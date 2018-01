Sicurezza lavoro | più controlli e verifiche

Sicurezza sul lavoro : per Landini bisogna aumentare i controlli : Roma – Così il segretario confederale della Cgil, Maurizio Landini, commenta l’incidente di ieri a Milano: “È possibile invertire la tendenza ma bisogna aumentare gli ispettori... L'articolo Sicurezza sul lavoro: per Landini bisogna aumentare i controlli su Roma Daily News.

La Lega Umbria pronta a nuove battaglie. Lavoro - Sicurezza - infrastrutture e sanità - le nostre priorità per il 2018 : ... per la quale ha fatto lo sciopero della fame e presentato un esposto al quale è seguito un blitz della Guardia di Finanza, ha poi ribadito l'importanza di un asse politica che pochi partiti possono ...

Lavoro - Sicurezza sociale - immigrazione - sanità : "Il centro sinistra trentino ha fallito su tutto" : ... ma bisogna dare più soldi alle imprese per garantire più investimento, sviluppo e produzione, che portano a nuovi posti di Lavoro e ad una grande ricaduta sul territorio e sull'economia". Poi la ...

Incidente sul lavoro a Faenza - Fiom Cgil Ravenna : "Sul fronte Sicurezza serve una svolta culturale" : ... come in altri casi, e invitiamo ognuno nel proprio ruolo e nelle proprie funzioni a contribuire per cambiare questa situazione inaccettabile." Cronaca

Mezzi da lavoro datati : uno su tre ha più di 17 anni. L'indagine : 'Problemi per la Sicurezza e per le emissioni' : Il parco dei Mezzi da lavoro circolante (autocarri merce) in provincia di Arezzo è molto più vecchio della media toscana. In regione gli autocarri merci immatricolati tra il 2013 e il 2016 sono il 23,...

I temi della campagna elettorale? Lavoro - tasse e Sicurezza : Ovviamente la cronaca, internazionale e nazionale, potrebbe farne diventare attuali anche altri, ma ai nastri di partenza dei mesi che porteranno alle elezioni a marzo 2018 i partiti si dovranno ...

"Sicurezza - calma e le persone giuste. Il lavoro non ci spaventa. E la base c'è" : Il problema è che l'idea del procuratore si è modificata per colpa di certi soggetti che negli ultimi anni si sono inseriti in questo mondo senza però centrare nulla. Io di certo non sono qui per ...

Sicurezza e salute sul lavoro - da Firenze riparte la rivoluzione culturale : (Teleborsa) - salute e Sicurezza sul lavoro. E' questa una delle tematiche clou delle aziende che operano con ambiziosi obiettivi nell'ambito della sostenibilità ed uno dei fattori fondamentali per ...

Diritti e Sicurezza sul lavoro per evitare un'altra Thyssen : Brucia ancora. A dieci anni di distanza la ferita che ha lasciato in noi torinesi il rogo della Thyssenkrupp brucia ancora. Antonio Schiavone, Giuseppe De Masi, Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario Rodinò, Rocco Marzo e Bruno Santino, i sette operai che persero la vita nell'incendio che divampò nella notte tra il 5 e il 6 dicembre di dieci anni fa, nella nostra memoria sono ancora vivi. A rendere indelebile il loro ricordo sono i ...

Sicurezza lavoro - sulle strade metà degli infortuni in Toscana : Firenze, 5 dic. (askanews) E' la circolazione stradale una delle reali nemiche del lavoratore di oggi. Che corre rischi per la sua incolumità non solo sul luogo di lavoro ma anche e soprattutto sulla ...

Rogo Thyssen - 10 anni dalla strage. Mattarella : “Per la Sicurezza sul lavoro resta ancora molto da fare” : “È una ferita che non può rimarginarsi accettare che si possa morire sul lavoro e per il lavoro”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda così la strage della Thyssenkrupp a Torino, a dieci anni dalla notte del 5 dicembre 2007, quando sette operai – Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino, Rocco Marzo, Rosario Rodinò, Giuseppe Demasi – morirono nell’incendio all’interno ...

Eni al Maker Faire porta salute e Sicurezza sul lavoro in realtà virtuale : salute e sicurezza sul lavoro. Parte da questi temi la tecnologia avanzata che Eni ha portato all'edizione 2017 del Maker Faire di Roma. Una tecnologia giocata anche con una nuova Ap, presentata ...

Le startup che aiutano a migliorare la Sicurezza sul lavoro : (foto: t-key.eu) Tra i temi più in auge nell’ultimo decennio, quello della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato (ed è) uno dei più discussi. Per due ragioni, collegate tra di loro. Da un lato l’impressionante numero di persone che hanno perso la vita sul lavoro (le cosiddette “morti bianche”), dall’altro il lunghissimo elenco di aziende che non hanno rispettato, o non rispettano ancora, le norme vigenti in materia. Per fortuna, negli ultimi ...