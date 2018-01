: Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux giungerà a maggio per 3DS - Eurogamer_it : Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux giungerà a maggio per 3DS - Gamestormit : Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux arriva a maggio su 3DS - RedSavarin14 : RT @NintendoHall: Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux, il titolo è in arrivo il 18 maggio sui Nintendo 3DS europei - RedSavarin14 : RT @NintendoHall: #ShinMegamiTenseiStrangeJourneyRedux, il titolo è in arrivo il 18 maggio sui #Nintendo #3DS europei - RedSavarin14 : RT @NintendoHall: #ShinMegamiTenseiStrangeJourneyRedux, il titolo è in arrivo il 18 maggio sui #Nintendo #3DS europei -

Leggi la notizia su eurogamer

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Chiamate tutti i soldati delle Nazioni Unite, apparirà una distorsione spaziale in Antartide il 182018 quandosarà pubblicato al prezzo di 39,99 Euro per Nintendo 3DS.Con nuovi contenuti aggiuntivi per la storia, nuove illustrazioni di Masayuki Doi ed un nuovo personaggio, Alex,di ATLUS è un'avventura JRPG che i fan della serie non possono perdersi.La storia:Read more…