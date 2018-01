SHAMELESS - Church of Gay Jesus Recensione episodio 8x10

: Con ”Church of Gay Jesus”, siamo ufficialmente giunti al penultimo episodio di quest’ottava stagione che, di... - TheRedHead_blog : Con ”Church of Gay Jesus”, siamo ufficialmente giunti al penultimo episodio di quest’ottava stagione che, di... - phineferb98 : Ho appena guardato l'episodio S08E10: "Church of Gay Jesus" di Shameless (US)! #tvtime - zazoomblog : SHAMELESS - Episodio 8x10 Church of Gay Jesus - Immagini promozionali e promo sottotitolati in italiano! ...… - LostInAFF : SHAMELESS - Episodio 8x10: Church of Gay Jesus - Immagini promozionali e promo… - SubOnDemand : Quanto odiate Kassidi da 1 a 10? ?? Passate da Shameless US Italian Page! -

Leggi la notizia su lostinaflashforward

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Che ve ne è parso di questo? Commentatelo con noi!Attenzione: Spoiler!Altrodenso di avvenimenti ed emozioni:sta dando il meglio di sé mentre si avvicina al finale di stagione.Su tutti, questa settimana, Lip. Il ragazzo (come tutti noi spettatori) rimane sconvolto nell'apprendere che il Professor Youens è morto in carcere dopo una crisi per astinenza da alcool. Il suo corpo viene reclamato dal parente più prossimo: la figlia Tabitha. Lip la conosce andando a casa di Youens e la trova intenta a mettere a posto i documenti del padre. I due non hanno mai avuto un vero rapporto padre-figlia, ma, almeno, Tabitha è contenta del fatto che Youens sia stato un padre per i suoi studenti. Proprio con Lip, il Prof ha dato molto di sé e lo si scopre da una bozza di lettera di raccomandazione in cui esaltava la mente del ragazzo, definendola sbalorditiva. Chissà che ...