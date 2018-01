: Sfigurati dall'acido,Cassazione motiva - NotizieIN : Sfigurati dall'acido,Cassazione motiva -

Alexander Boettcher,che con la ex compagna Martina Levato ha commesso a Milano le aggressioni all'sfigurando le vittime, è stato "ideatore" e "compartecipe",e non semplice "spalla", dell'agguato a Pietro Barbini,anche se il lancio materiale del liquido corrosivo lo ha compiuto la Levato. Lo sottolinea lanellezioni depositate oggi del verdetto che lo scorso 21 dicembre ha confermato la condanna a 14 anni di reclusione per Boettcher per l'agguato a Barbini.(Di mercoledì 17 gennaio 2018)