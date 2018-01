Sesto San Giovanni intitola una via a Craxi La figlia | Ora tocca a Milano

Sesto San Giovanni intitolerà una via a Bettino Craxi. La figlia Stefania : 'Milano segua l'esempio' : L'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni ha deciso di intitolare una via a Bettino Craxi e un giardino a Gianfranco Miglio. La strada intitolata a Craxi sara' quella tra via Fiorani e Viale ...

Sesto San Giovanni intitolerà una via a Craxi e un giardino a Miglio : L'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni ha deciso di intitolare una via a Bettino Craxi e un giardino a Gianfranco Miglio. La strada intitolata a Craxi sara' quella tra via Fiorani e Viale Marelli, (lato palazzi "Colosseo") mentre per Miglio e' stata scelta l'area verde ricompresa tra Via Lovati, Via Fratelli di Dio e Via Molino Tuono (Cascina Gatti)."L'intitolazione di una via a Bettino Craxi - commenta Roberto Di Stefano, sindaco di ...

Milano - è paura per due esplosioni a Sesto San Giovanni e Rozzano : Domenica di paura ieri a Milano. Due esplosioni in poche ore. In comune forse la fuga di gas. A Sesto San Giovanni intorno alle 05.00 è andato distrutto tutto il quinto piano.

Esplosione Sesto San Giovanni : improvviso nuovo crollo di intonaco e detriti : Nel luogo dell’Esplosione del palazzo in via Villoresi a Sesto San Giovanni si è verificato un nuovo crollo di detriti e di intonaco dalla parte alta dell’edificio: vigili del fuoco, forze dell’ordine e tecnici sono riusciti a spostarsi in tempo. Ciò ha reso ancor più evidente l’instabilità del palazzo e ne ha confermato l’inagibilità. Si sta valutando anche l’agibilità della palazzina adiacente in cui sono ...

Esplosione Sesto San Giovanni (MI) : 18 sfollati e 12 famiglie coinvolte : “Grave Esplosione alle 5 di mattina in Via Villoresi a causa di una presumibile fuga di gas. 6 feriti fortunatamente non gravi, 18 sfollati, 12 famiglie coinvolte. Ci stiamo attivando immediatamente per sistemare in maniera adeguata le persone coinvolte. Un grande ringraziamento ai vigili del fuoco, alla protezione civile, alla polizia locale, ai tecnici per essere intervenuti con grande rapidità e professionalità“: lo rende noto in ...

