Scuola | i dirigenti scolastici si reinventano avvocati

Concorso Scuola - novità dalla Camera : ok emendamenti per dirigenti Video : Le ultime novita' relative ai concorsi della #Scuola non riguardano i docenti ma i dirigenti scolastici. Dopo il no al Senato della Repubblica sono diversi gli emendamenti alla legge di Bilancio 2018 sui concorsi per dirigenti scolastici che sono stati ammessi durante l'esame in commissione Bilancio alla Camera dei Deputati. Le proposte di modifica alla manovra economica e finanziaria in corso d'esame a Montecitorio sono di diversi gruppi ...