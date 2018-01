Scrivere una lista di cose da fare prima di andare a letto favorisce il sonno

L'Ulivo e l'eredità di Prodi per Scrivere una nuova pagina vittoriosa del centrosinistra : COS'È INSIEMEInsieme è la lista elettorale d'ispirazione ulivista che nasce dalla messa in comune di storie e esperienze politiche consolidate – come quelle riformiste e ecologiste – con le tante realtà civiche del territorio che in questi anni in tante città hanno ridato dignità alla politica.Insieme è in campo fin dal primo secondo per collaborare con un'alleanza chiara e riconoscibile con ...

La morte di Riina e la strage di Natale 1984 - una storia ancora tutta da Scrivere : "La ferocia a Natale". Ricordo ancora benissimo questa frase, che giganteggiava come titolo di apertura di un notissimo quotidiano del sud Italia, esattamente 33 anni fa. Si trattava dell'intestazione di un articolo che raccontava, con minuziosa cura, battuta dopo battuta, quella che da sempre è ricordata come la "strage di Natale". Era infatti la gelida e fredda serata del 23 dicembre 1984 quando, in tv, venne divulgata la drammatica ...

"Sono un impiegato - non una web star. La Boschi mi ha detto : 'E ora faremo Scrivere a te i nostri discorsi?'" : Si chiama Federico Palmaroli, ha 44 anni, fa l'impiegato ed è un fenomeno del web. Se il suo nome non vi dice nulla, il titolo della sua pagina - "Le più belle frasi di Osho" - non potrà lasciarvi indifferenti. Intervistato dal Corriere della Sera, il romano racconta com'è cambiata la sua vita."Mi chiamano come ospite in Tv, ma non voglio trascurare il mio lavoro principale. E non mi sento affatto una web star. Sono ...

Fabrizio Frizzi torna a Scrivere su Facebook (per una nobile causa) : Fabrizio Frizzi torna a scrivere su Facebook e lo fa per una nobile causa, cioè per far conoscere ai suoi fan il libro #Every Child is My Child. 33 protagonisti del mondo dello spettacolo italiano hanno deciso di tornare bambini per raccontare storie fatte di immaginazione e di ricordi della propria infanzia, incentrate sul tema della felicità e della spensieratezza. Lo hanno fatto per raccogliere fondi da devolvere ...

Davide Petrella : "Ecco come Scrivere una canzone senza tempo" : Dico sempre che faccio due sport diversi, il mestiere dell'autore e del cantante: sono due ambiti assai diversi, che è bene restino separati. Quando scrivo per altri, deve andare avanti l'interprete, ...

Nathan Englander : Scrivere è come buttarsi giù da una montagna a rotta di collo sulla mountain bike : Piste che sono nastri grigi dispiegati a grandi altezze come se il mondo fosse la schiena di un gigantesco cammello crestato che tu - fissando dritto davanti a te sopra al manubrio - ti appresti a ...