Scossa di terremoto nel cuore dell'Europa | in Austria | tremano numerosi stati Sisma

Terremoto - paura sulle Alpi : nuova forte Scossa al confine tra Austria - Svizzera e Liechtenstein - avvertita fino in Italia e Germania [MAPPE e DATI] : 1/9 ...

Scossa di terremoto nelle Marche : epicentro nel maceratese : Una Scossa di terremoto si è verificata alle ore 17.55 al Centro Italia, nelle Marche. Secondo le rilevazioni dell'INGV, la Scossa è stata di magnitudo 3.0 sulla scala Richter ed ha avuto...

Terremoto : Scossa di magnitudo 3.9 al confine : paura tra Slovenia - Austria e Friuli Venezia Giulia [MAPPE e DATI INGV] : 1/7 ...

Scossa di terremoto al confine tra Italia e Slovenia [MAPPE e DATI INGV] : 1/4 ...

Scossa di terremoto in Slovenia - verso il confine col Friuli : trema la provincia di Udine : Una Scossa di terremoto abbastanza intensa si è verificata nella mattinata odierna, esattamente alle ore 11.22, in Slovenia, verso il confine con l'Italia. Dalle prime stime del centro sismico...

Terremoto - Scossa in Basilicata : magnitudo 2 - 3 della scala Richter : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2,3 sulla scala Richter ha interessato in Basilicata la zona di Potenza. Il sisma è stato registrato alle 20.12. I comuni nel raggio di 20 Km dall’epicentro sono Potenza, Vaglio Basilicata, Pignola, Pietragalla, Brindisi Montagna, Cancellara, Avigliano, Ruoti, Tito, Picerno, Tolve, Trivigno, Abriola,Acerenza, Anzi, Oppido Lucano, Filiano, Baragiano e Albano di Lucania. Non si registrano danni a cose e ...

Violenta Scossa di terremoto in Nicaragua - scattano le sirene per l’evacuazione [LIVE] : Una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 e’ stata registrata nelle acque del Pacifico a largo delle coste del Nicaragua. La scossa e’ stata avvertita in diverse localita’ del paese compresa la capitale Managua. I media locali al momento non riferiscono di danni a persone anche se riportano le procedure di evacuazione compiute in molti edifici di Managua, a seguito dell’allarme antisisma diffuso in gran parte dei centri ...

Moderata Scossa di terremoto nel mar Tirreno a largo della Sicilia - dati INGV : Una scossa di terremoto di Moderata entità è stata registrata oggi 16 gennaio 2018, esattamente alle 11.49, nel mar Tirreno meridionale tra Sicilia e Sardegna. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Scossa di terremoto magnitudo 3.5 nel Mar Tirreno Meridionale [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto - Scossa di magnitudo 4.4 in Grecia - : Secondo l'Istituto geofisico americano, l'epicentro è stato localizzato a 23 km da Kalavryta. Non si segnalano danni rilevanti né vittime

Grecia : intensa Scossa di terremoto su Atene - paura tra la popolazione - 15 gennaio 2018 : intensa scossa di terremoto nel cuore della Grecia. Epicentro su Atene. Tanta paura tra la popolazione. Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 15 gennaio 2018,...

Intensa Scossa di terremoto in Portogallo - avvertita a Lisbona. Evento abbastanza insolito. : Una Intensa scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa in Portogallo. Secondo le prime analisi del centro sismico euro-mediterraneo, la scossa è stata di magnitudo prossima al 5° sulla...

Forte Scossa di terremoto in Perù : il governo annuncia lo stato d’emergenza per le zone colpite : A seguito della Forte scossa di terremoto verificatasi ieri in Perù, il governo si prepara a disporre lo stato di emergenza nelle località colpite: “Stiamo preparando un decreto per la dichiarazione dello stato di emergenza utile a prendere azioni immediate che permettano la ricostruzione delle case e il lavoro per il ripristino delle vie di comunicazione“, ha spiegato la presidente del Consiglio Mercedes Araoz, citata dal quotidiano ...

Terremoto - forte Scossa in Portogallo : epicentro ad Arraiolos vicino Évora - paura a Lisbona e Porto [LIVE] : Una violenta scossa di magnitudo 4.9 secondo i primi dati del Centro Sismico Euro/Mediterraneo ha colpito il Portogallo centrale pochi minuti fa, alle ore 12:51 italiane (le 11:51 locali). La scossa s’è verificata nell’entroterra di Lisbona, con epicentro 8 km a nord-nordest di Arraiolos, vicino Évora, ad una profondità di circa 16km. Scene di panico e tanta gente in fuga nelle zone più vicine all’epicentro. paura anche a ...