Sci | libera Cortina | Goggia 2 a in prova

Sci - prove libera Cortina - Vonn la più veloce - poi c'è Goggia : La fuoriclasse americana Lindsay Vonn in 1.37.99 è stata la più veloce nella prima prova cronometrata nelle discese di Coppa del Mondo di sci a Cortina d'Ampezzo, sulla pista Olimpia delle Tofane. ...

Memoria - 26 nuove pietre di inciampo per le vittime della Shoah. Sala : "Milano libera e antifaScista" : Le pietre d'ottone con i dati anagrafici dei deportati verranno deposte davanti a quelle che erano le loro case. L'iniziativa il 19, 20 e 23 gennaio

Coldiretti : 'Quando la regione sarà libera dalla veScicolare suina?' : Siamo rimasti l'unica regione dell'Europa senza accreditamento quale territorio indenne dalla Malattia vescicolare suina (MVS). 'Il permanere di tale situazione - commenta Molinaro Presidente di ...

Sci - tripletta azzurra in discesa libera a Bad Kleinkirchheim : L'ultima tripletta assoluta era arrivata nell'ultimo gigante di Coppa del Mondo 2017, ad Aspen: vinse la Brignone sulla Goggia, con la Bassino sul podio.

Sci - storica tripletta azzurra in discesa libera donne : Goggia - Brignone e Fanchini - è trionfo : storica tripletta italiana nella discesa libera femminile di Bad Kleinkirchheim , tappa austriaca di Coppa del Mondo di sci. Sofia Goggia ha trionfato in 1'04.00 davanti a Federica Brignone , al primo podio in carriera in discesa libera dopo il trionfo di ieri nel SuperG, staccata 1'10. A completare il podio ...

Sci - la discesa libera femminile è dominio azzurro : podio Goggia-Brignone-Fanchini : Una tripletta che mette il sorriso in vista delle Olimpiadi invernali sudcoreane, in programma tra meno di un mese. In questo momento la discesa libera femminile di sci alpino è terra di conquista italiana. Sulla storica pista dedicata a Franz Klammer di Bad Kleinkirchheim, in Austria, Sofia Goggia, Federica Brignone e Nadia Fanchini hanno monopolizzato il podio della gara di Coppa del Mondo: prima, seconda e terza, senza rivali. Nella nebbia ...

DIRETTA / Discesa libera Wengen : vince Beaut Feuz davanti a Svindal - Paris è ottavo (Coppa del Mondo di Sci) : DIRETTA Discesa libera Wengen: vince lo svizzero Beaut Feuz che precede Svindal e Mayer. Discreti gli italiani: ottavo posto per Dominik Paris, decimo per Peter Fill (Coppa del Mondo sci)(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 14:25:00 GMT)

Discesa libera Wengen - risultati e classifiche della Coppa del mondo di Sci : ...+0.98 7) Muzaton +1.18 8) Paris +1.22 9) Jansrud +1.53 10) Fill +1.79 Classifica di specialità 1) Svindal 420 2) Feuz 362 3) Jansrud 238 4) Paris 232 5) Mayer 216 Classifica di Coppa del mondo 1) ...

