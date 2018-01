Sci alpino | Discesa femminile Cortina 2018 | Vonn davanti a tutte dopo la prima prova

Sci alpino - Coppa del Mondo Cortina 2018 : weekend di pura velocità - le azzurre per bissare Bad Kleinkirchheim : Abbiamo ancora negli occhi lo splendido podio azzurro di Sofia Goggia, Federica Brignone e Nadia Fanchini nella discesa libera di Bad Kleinkirchheim, arrivato domenica scorsa al termine di una discesa da consegnare dritta agli annali di questo sport, ma è già tempo di pensare al prossimo impegno di Coppa del Mondo. A partire da venerdì, infatti, si sbarca in Italia, dove a Cortina sulla celebre Olympia delle Tofane ci aspettano tre giorni ...

Sci alpino - Maria Pietilae-Holmner annuncia il ritiro. Troppi problemi alla schiena per la 31enne svedese : Maria Pietilae-Holmner ha annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica. La svedese classe 1986 si è arresa a una serie di problemi alla schiena che nelle ultime stagioni le hanno impedito di gareggiare ad alti livelli. Nel suo palmares figurano 3 vittorie e 10 podi in Coppa del Mondo raccolti in slalom, gigante e City Event tra il 2010 e il 2014. La scandinava appende gli sci al chiodo dopo aver partecipato anche a tre Olimpiadi e ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli assi da medaglia. Un pokerissimo di fenomeni pronti a prendersi la gloria : Il countdown verso il 9 febbraio, data di inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 corre veloce. Mancano ancora diverse tappe nella Coppa del Mondo di sci alpino, ma all’orizzonte già si vedono le nevi coreane. L’appuntamento è segnato con un cerchio rosso sul calendario di molti atleti, decisi a raggiungere l’alloro olimpico, ovvero la consacrazione definitiva per la propria carriera, l’ingresso ...

Sci alpino - il mito della Streif. Se vincere a Kitzbuehel (per molti) vale più di un Mondiale o un’Olimpiade : Venerdì prende il via il weekend di gare a Kitzbuehel, in Austria, che avrà il suo momento clou nella discesa di sabato sulla mitica Streif, “la” pista di discesa per eccellenza. Già, perché non si tratta solo una delle piste più difficili da affrontare al mondo, ma anche una delle più pericolose, con tanti professionisti che non nascondono la paura nell’affrontare le curve della classica di Kitz. “Tutti gli elementi di ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia a Kitzbuehel. Dominik Paris è il re della Streif - un successo a testa per Fill e Ghedina : Sabato 19 torna il classico appuntamento con la discesa libera di Kitzbuehel, una delle più spettacolari dell’intera Coppa del Mondo di sci alpino maschile. In Austria, sulla mitica Streif, gli uomini jet si sfideranno in una spettacolare cornice di pubblico: per quanto riguarda l’Italia, i precedenti dicono che specialmente negli ultimi anni quella austriaca è una pista favorevole ai nostri colori. Quattro i successi ottenuti dai ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Cortina 2018 : prima prova di discesa anticipata per rischio maltempo : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile fa tappa a Cortina d’Ampezzo: due discese libere ed un supergigante renderanno appassionante il fine settimana italiano. In realtà la macchina organizzativa si è già messa in moto, in quanto oggi c’è stata la prima riunione di giuria, mentre domani e giovedì ci saranno le due prove cronometrate. Sull’Olympia delle Tofane si doveva partire alle 10.30, ma gli organizzatori, temendo ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : la svedese Lisa Hoernblad vince il superG di Zauchensee. Roberta Melesi 17esima : La svedese Lisa Hoernblad ha vinto il superG di Coppa Europa a Zauchensee. La velocista scandinava si è imposta con il tempo di 1’12″11 davanti alle due austriache Nadine Fest ed ELisabeth Reisinger, staccate rispettivamente di 59 e 72 centesimi. Quarto posto per la svizzera Nathalie Groebli ad 88 centesimi, mentre completa le prime cinque posizioni la polacca Maryna Daniel-Gasienica, staccata di 98 centesimi. Ottima prova della ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Cortina 2018 : le convocate dell’Italia. Goggia - Brignone e Fanchini per un’altra magia : I tifosi italiani hanno ancora negli occhi la splendida tripletta di un paio di giorni fa in Austria, con il delirio nella discesa libera femminile per la squadra tricolore. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile però non si ferma e torna proprio nel Bel Paese, sulla splendida Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo, dove il programma prevede due discese libere tra venerdì e sabato ed il SuperG domenica mattina. Le azzurre, ...

Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2018 : Christof Innerhofer vola sulla Streif! Miglior tempo nella prima prova cronometrata. Terzo Matteo Marsaglia : Il weekend di Kitzbuehel della Coppa del Mondo maschile di sci alpino è cominciato con la prima prova cronometrata di Discesa. Una prova assolutamente favorevole all’Italia. Il Miglior tempo, infatti, è stato di Christof Innerhofer, che si è piazzato davanti a tutti con il tempo di 1’55″46. Una notizia ottima, non solo in vista della gara di sabato, ma anche perché l’azzurro è reduce dalla brutta caduta di Wengen: il ...

Sci alpino - Elena Fanchini : “Non mi ritiro! Sconfiggo il tumore e torno a gareggiare!” : Elena Fanchini sta affrontando una dura battaglia. Pochi giorni fa la sciatrice bresciana ha annunciato di doversi fermare per curarsi da una neoplasia. La sfida più importante della vita per la 32enne. “Sono tranquilla“, ha esordito in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. “La vita mi ha messo davanti a questa prova e non sto a farmi domande sul perché. Prima lo accetto e meglio è. Io voglio tornare presto a sciare, ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Noi italiani subiamo lo stress per la pressione delle Olimpiadi” : Manca sempre meno alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Tra le protagoniste più attese in casa Italia per quanto riguarda lo sci alpino c’è Federica Brignone, specie dopo il weekend di Bad-Kleinkirchheim, che l’ha vista trionfare in superG e piazzarsi seconda in discesa. L’azzurra ha rilasciato una lunga intervista all’agenzia LaPresse, di cui riportiamo un estratto. “Ho sempre sognato di andare forte in ...

Sci alpino - i convocati dell’Italia : c’è anche Christof Innerhofer a Kitzbuehel - in slalom forfait di Cristian Deville : Nel fine settimane torna la Coppa del Mondo di sci alpino e in programma c’è il lungo e spettacolare weekend di Kitzbuehel. Dominik Paris, Peter Fill, Mattia Casse, Matteo Marsaglia, Werner Heel, Emanuele Buzzi saranno in pista a partire da martedì 16 gennaio nella prima prova cronometrata in vista della discesa maschile, in programma sabato 20 gennaio sulla Streif. Ci sarà anche Christof Innerhofer, in recupero dopo la botta rimediata ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : l’Italia vince ancora a Kirchberg. Alex Hofer trionfa in gigante : È un periodo d’oro per lo sci alpino italiano. Oltre ai fasti della Coppa del Mondo, la squadra azzurra sta splendendo anche in Coppa Europa. Dopo la vittoria di ieri di Florian Eisath, oggi è toccato ad Alex Hofer trionfare nel gigante di Kirchberg. Il 23enne sudtirolese ha dimostrato di trovarsi a proprio agio sulla pista austriaca perché dopo l’ottima prima manche chiusa al secondo posto, è balzato davanti a tutti nella seconda, ...