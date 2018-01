: Sardegna, medico pagava i debiti di gioco con gli assegni del paziente - Ventogal : Sardegna, medico pagava i debiti di gioco con gli assegni del paziente - UnioneSarda : #Sardegna #Salute #Sanità #Quartu - Ressa all'Assl per il cambio del #medico -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Quei carnet dierano stati per lui una manna dal cielo. E così – per cercare di risolvere i propridi– unolbiese, Raffaele Vaccaro, 46 anni, al tempo direttore sanitario della Rsa “Sole di Gallura”, aveva ben pensato (secondo la Procura) di utilizzare quei soldi per saldare iche aveva accumulato con le sue giocate al videopoker. E così – secondo l’accusa – li aveva portati via dalla stanza del pover’uomo che inizialmente di nulla si era accorto. Per questo motivo – ieri mattina – l’uomo difeso dall’avvocato Angelo Merlini, ha patteggiato la pena di un anno e otto mesi di reclusione ma con la sospensione della pena. Le accuse sono pesanti: ricettazione e falso. La sentenza – emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Tempio, Giuseppe Grotteria – è la conseguenza di un accordo preso tra le parti. Anche perché le accuse rivolte alRaffaele ...